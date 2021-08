Jens schaffte es in "Rote Rosen" nicht, auf Monas Probleme einzugehen. In "Sturm der Liebe" kommt Erik auf Kaution frei. Bei "GZSZ" sagt Jay ohne Erklärung sein Date mit Johanna ab.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jens hat wegen seines Junggesellenabschieds kein Ohr für Monas Problem mit Tatjana, will aber für Mona da sein. Doch als er bei Tatjana vermitteln will, überfallen ihn die Erinnerungen an den Flugzeugunfall. In einer Panikattacke stößt er Mona von sich. Als Gregor der zurückgekehrten Carla seine Restaurant-Anteile schenkt, bekommt sie Hoffnung auf eine einvernehmliche Scheidung. Aber Investor Veit sitzt Gregor mehr denn je im Nacken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Ariane für Erik die Kaution zahlt, kann er mit einer Fußfessel an den "Fürstenhof" zurückkehren. Obwohl Erik versucht, aus Florian herauszubekommen, woher dieser das belastende Material hatte, beißt er sich an seinem Bruder die Zähne aus. Werner hadert mit sich, ob er sich auf Ilonas Forderung für die Aufnahme in die exklusive Hotel-Liste einlassen soll. Doch Robert ist entschieden dagegen und hält den ganzen Vorgang für äußerst unseriös.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta hilft Robert durchzusetzen, dass ausreichend Toiletten auf den Huber-Baustellen vorhanden sind. Der Triumph bringt Ringo jedoch gegen sie auf. Monika hat das Gefühl, dass Jakob ihre Beziehung nur schlechtmachen will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie lässt den Gedanken zu, dass sie Ina mit ihren Problemen alleingelassen hat, aber kann sie ihr verzeihen? Justus will die Rache an Georg hinter sich lassen. Doch der Hass auf seinen Vater sitzt tief, und Bastian eröffnet ihm eine neue Möglichkeit. Ben lehnt Marians Angebot ab, wieder mit ihm in der Kneipe zusammenzuarbeiten. Doch eigentlich hat er schon Lust.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna wird in ihrer Vorfreude auf das Date mit Jay ausgebremst, als der ihr ohne Erklärung absagt. Alle Aufmunterungsversuche von Yvonne scheitern, bis Jay sich endlich doch noch bei Johanna meldet. Jonas hat Angst, dass er wegen seines Drogenkonsums den Vertrag mit seinem Musiklabel verliert. Doch sein Entschluss steht fest: Er geht zur Polizei und gesteht, dass er den Passanten angefahren und seinen Drogentest gefälscht hat.