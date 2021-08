Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" will Bambi Amelie zuliebe auf Fleisch verzichten. Chiara macht Lucie in "Alles was zählt" eine harte Ansage und bei "GZSZ" verläuft Philips Date mit Tamara anders als erwartet.

04. August 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Bambi (l.) wird von Robert wegen seines erzwungenen Fleischverzichts gequält. © TVNOW / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Corinna macht Cilly klar, dass sie sich um die Beziehung ihrer Eltern keine Sorgen machen muss. Bambi hat Amelie ein Versprechen gegeben. Er will fortan kein Fleisch mehr essen. Doch wird er sich daran halten? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ina ist dankbar, dass Yannick und Chiara ihr nach Lucies Auszug beistehen. Doch dann macht Chiara Lucie eine harte Ansage. Marian, Ben und Daniela machen einen Bingo-Abend in der Kneipe. Der verläuft jedoch anders als erwartet. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Johanna ein Date mit ihrem Schwarm Jay am See plant, spricht Yvonne das Thema Verhütung an. Johanna macht klar, dass sie mit Sex noch warten will. Aber eines Tages will sie ihr erstes Mal haben - mit Jay. Als Philip Tamara klar macht, wie sehr ihm ihr Umgangston missfällt, gelobt Tamara Besserung. Tatsächlich verstehen sich Philip und die Ärztin bei ihrem Date blendend. Bis Tamara beginnt, die Bedienung respektlos herumzukommandieren. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de