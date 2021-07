Das passiert heute in den Soaps

Mona ruiniert in "Rote Rosen" den Brautschleier von Jens' Mutter. In "Sturm der Liebe" plant Cornelius, mit Selina unterzutauchen. Später fürchtet Chiara in "Alles was zählt" Gretas Rache.

23. Juli 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Moritz beobachtet Chiaras Training. © TVNOW / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mona hat den Brautschleier von Jens' Mutter ruiniert. Sie ärgert sich über das Missgeschick und unterstellt Jens, wütend darüber zu sein, es aber nicht zuzugeben. Tatjana ist durch Andreas' Jobverlust und seine Fürsorge für die Familie weich geworden. Als er unerwartet zu ihrem Beschützer wird, lässt Tatjana in einem schwachen Moment seine Nähe zu. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja verschafft ihrem Vater genügend Zeit, Kommissar Meyser zu entkommen. Cornelius flüchtet in Florians Jagdhütte, wo er gemeinsam mit Selina untertauchen will. Doch diese merkt, dass sie sich ein Leben auf der Flucht nicht vorstellen kann. Max hat die Möglichkeit, einen kostenlosen Fallschirmsprung zu machen, doch leider bekommt er so spontan keinen Urlaub. Am Morgen gibt er vor, krank zu sein, und bittet Vanessa, ihn später bei Werner zu entschuldigen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns In dem Glauben, dass Cecilia unter dem Streit mit Nika leidet, versucht Corinna, sie zu trösten, womit sie jedoch keinen Erfolg hat. Denn Cecilias Problem ist viel folgenschwerer. Easy steht unter dem Verdacht, eine Affäre mit Theo zu haben. Doch im Gegensatz zu Julius kann Ringo über Easys Irritation darüber nur lachen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Gretas Auftauchen macht Chiara nervös. Als Greta herausfindet, dass sie zum Narren gehalten wurde, droht sie Chiara offensiv mit Rache. Ben und Marian finden es unerträglich, dass Steiner anscheinend ungeschoren davonkommt und sorgen dafür, dass er seinen Job verliert. Malu steht dazu, die Schuld für den Tablettendiebstahl auf sich zu nehmen. Finn kann nur schwer ertragen, wie viel Feindseligkeit ihr entgegenschlägt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias ist durch den Wind und versucht, sich mit Arbeit abzulenken. Er beruhigt Katrin, dass es ihm gut geht. Doch es fällt ihm zunehmend schwerer, seine Emotionen zu unterdrücken. Emily will dem Schwächeanfall keine Bedeutung beimessen. Sie hat auch keine Zeit dafür. Um ihr den finanziellen Druck zu nehmen, fragt Paul seinen alten Meister nach einem Job. Und tatsächlich erhält er ein lukratives Angebot. Doch das hat nicht nur einen Haken. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de