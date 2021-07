Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" versucht Easy, Julius aus der Wohnung zu bekommen. Chiara glaubt in "Alles was zählt", ihre Schmerzen im Griff zu haben. In "GZSZ" zofft sich Nina mit Leon.

22. Juli 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Nina (r.) erzählt von ihrem Streit mit Leon. © TVNOW / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy setzt alles daran, Julius aus der Wohnung zu bekommen. Beim Spielen mit Easys neuer Drohne entdeckt Julius schockiert den Grund dafür. Nikas tapferer Einsatz für ihren Bewährungshelfer scheint nach hinten loszugehen. Zum Glück hat sie Freunde, auf die sie sich verlassen kann. Chris und Till sind ganz euphorisch, als die Supermarktkette doch mit ihnen zusammenarbeiten will, doch der Teufel steckt im (Vertrags-)Detail. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara glaubt, ihre Schmerzen im Griff zu haben und fit genug für die Meisterschaft zu sein. Kann sie Simone überzeugen? Kim wundert sich, dass Isabelle einen Bonus ablehnt. Dann erfährt sie von Isabelles Losgewinn und wird misstrauisch. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Leon und Nina gehen im Streit auseinander. Als Nina sich am nächsten Morgen Leons Video anschaut, beschließt sie, seinem Glück doch ein wenig auf die Sprünge zu helfen und platziert es vermeintlich unauffällig vor Svenja. Doch die hat das Video bereits gesehen. Emily bekommt etwas Aufwind, als Sunny einen neuen Auftrag an Land ziehen kann. Emily stürzt sich in die Arbeit. Doch sie übertreibt es in ihrem Eifer und achtet nicht auf ihre Gesundheit.