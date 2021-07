Das passiert heute in den Soaps

Mona graut es in "Rote Rosen" vor der Hochzeitsplanung mit Henrik. In "Unter uns" denkt Nika an eine Flucht mit Luke und bei "Alles was zählt" beschließt Malu, Essen zu verlassen.

21. Juli 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Mona graut es vor der Hochzeitsplanung. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mona und Jens freuen sich auf die Hochzeit, doch in Mona kommt eine leise Panik auf: Wie soll sie das alles planen? Ein unverhofftes Geschenk von Jens' Mutter sorgt für zusätzlichen Trubel. Die Beziehung von Britta und Hendrik hängt nach dem Eklat um die verräterische Restaurant-Quittung am seidenen Faden. Britta ist um Versöhnung bemüht, aber Hendrik kann unter dem Eindruck des drohenden Verlustes seiner Approbation nicht darauf eingehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik findet heraus, dass Cornelius eine neue Spur hat und zuversichtlich ist, seine Unschuld zu beweisen. Um zu verhindern, dass er selbst auffliegt, beschließt er, Cornelius doch noch zu verraten. Robert und Benni wollen Cornelia zu ihrem Geburtstag überraschen. Daher lassen die beiden sie in dem Glauben, ihren Ehrentag vergessen zu haben. Enttäuscht von ihren Männern feiert Lia deshalb mit Alfons. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Verzweifelt überlegt Nika, mit ihrem Bruder Luke zu fliehen, bevor sie zurück ins Gefängnis muss. Doch Paco findet die richtigen Worte, um Nikas Kampfgeist zu wecken. Ein Fehler? Wird Nika ihre Entschlossenheit später bereuen? Benedikt lässt sich auf einen lockeren Pärchen-Abend mit Chris und seiner Frau Corinna ein. Dabei kann der Geschäftsmann sich nicht verkneifen, gegen Chris' Bruder Till zu schießen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nach der Kündigung erkennt Malu, dass sie nichts mehr in Essen hält. Sie beschließt, die Stadt zu verlassen ...

Nachdem sich Kommissar Steiner auf Moritz eingeschossen hat, hat der keine ruhige Minute mehr. Ina erträgt ihr schlechtes Gewissen nicht länger. Daniela hat immer noch nicht verdaut, dass Isabelle mit ihrem Rubbellos gewonnen hat. Das macht die Zusammenarbeit noch schwieriger. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Leon berichtet überzeugt von seinem neuen Kochshow-Konzept, aber Svenja hat kein Ohr für ihn, sodass er Nina bittet, ihr sein selbst produziertes Video vorzuspielen. Nina ist nicht begeistert, verspricht es aber. Doch die Verhandlungen mit Svenja gestalten sich schwierig. Maren macht ihrem Ärger über Jonas bei Lilly Luft, die eine Lanze für ihn bricht. Ihr wird klar, wie selbstverständlich Jonas ihr im letzten Jahr den Rücken freigehalten hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de