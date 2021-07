Das passiert heute in den Soaps

Hendrik ist in "Rote Rosen" fassungslos über seine Suspendierung. In "Unter uns" will Chris Matteo in der Konditorei eine Ausbildung ermöglichen. Bei "Alles was zählt" werden Isabelles Pläne für die Modemesse zunichtegemacht.

14. Juli 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Isabelles Schlachtplan wird durch ein überraschendes Manöver von Kim zunichte gemacht. © TVNOW / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik ist fassungslos über seine Suspendierung. Er hat doch nur Saras Fehler vertuscht. Britta sucht Thomas auf und gesteht ihm die Wahrheit. Der ist geschockt und engagiert Paul als seinen Anwalt. Gregor ist verzweifelt auf der Suche nach Carla. Er will ihr klarmachen, dass Veit Brandauer den Schuss im Wald abgegeben hat und sie in Gefahr ist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Chris will Matteo in der Konditorei eine Ausbildung geben. Bald erkennt er, dass er sich wohl in Matteo geirrt hat. Bambi lässt sich im Bier-Duell von Sina so weit hochpushen, dass plötzlich sein guter Name auf dem Spiel steht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara wird von Justus vor eine Entscheidung gestellt. Verzweifelt beichtet sie alles Malu. Isabelles Plan vom großen Auftritt auf der Modemesse in Riga wird von Kim zunichtegemacht - eine glückliche Fügung für Isabelle. Richard erkennt mithilfe von Lucies Einsatz, welche Absichten Amari mit dem erwirkten Baustopp tatsächlich beabsichtigt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina verspätet sich zu einem Termin und bittet John und Leon, die Produzentin Svenja bei Laune zu halten. Die beiden führen die schließlich durchs Mauerwerk. Als sie dabei in die Küche kommen und Svenja Leon bei seiner Arbeit sieht, reift in ihr eine Idee. Jonas befürchtet, dass Nikki sich beim Labelchef beschwert und zu keiner Zusammenarbeit mehr bereit ist. Jonas gesteht, dass er keine Lust mehr hat, seine ganze Zeit im Laden zu verbringen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de