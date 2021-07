Das passiert heute in den Soaps

Maja versöhnt sich in "Sturm der Liebe" mit Shirin. In "Alles was zählt" will sich Ina der Polizei stellen. Bei "GZSZ" muss Leon auf seinen Urlaub mit Nina verzichten.

12. Juli 2021 - 11:04 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Ina ist entschlossen, sich der Polizei zu stellen. © TVNOW / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben und Ellen setzen große Hoffnungen in den Verkauf der Kochboxen. Und tatsächlich können sie am ersten Tag fünf Stück verkaufen. Tina kommt in einen Gewissenskonflikt als sie erfährt, dass Johanna das initiiert hat. Britta kann nicht fassen, dass Hendrik ihr Saras Fehler verschwiegen hat. Tief enttäuscht eröffnet sie ihm, dass sie den Vorfall bei der Klinikleitung ansprechen muss. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Shirin glaubt, dass ihre Freundschaft mit Maja endgültig verloren ist, und will aus der WG ausziehen. Als Maja von ihrem Vorhaben erfährt, erkennt sie, dass sie überreagiert hat, und versöhnt sich wieder mit Shirin. Cornelia ist enttäuscht, dass sich Benni ihr bezüglich Sarah nicht anvertrauen will. Sie hat den Eindruck, dass Bennis Wunsch, nach Neuseeland zu gehen, nicht sonderlich ausgereift ist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Monika ist nervös und geht fast auf Jakob los, als dieser zurückkommt. Sie ist zurecht auf der Hut, denn sie wird überfallen. Luke rasselt frustriert mit Paco zusammen. Er muss sich eingestehen, dass er nicht auf Paco sauer ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus sucht einen neuen Ansatzpunkt für seine Rache an Finn. Als er von den vermissten Schmerztabletten erfährt, spielt ihm das in die Karten. Ina ist entschlossen, sich der Polizei zu stellen, um Moritz zu entlasten. Doch dann lässt der Kommissar ihn aus Mangel an Beweisen gehen. Als Daniela sich mehr Romantik wünscht, überrascht Marian sie mit einem Fahrradausflug in die Natur. Nicht ganz das, was Daniela erhofft hatte. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina nimmt das Angebot, Katrin als Geschäftsführerin zu vertreten, an und muss Leon gestehen, dass aus ihrem Urlaub erst einmal nichts wird. Leon versucht, die Sache locker zu nehmen. Aber er hatte sich auf die gemeinsame Auszeit mit Nina sehr gefreut und beschließt spontan, den Urlaub in die eigenen vier Wände zu holen.