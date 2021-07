Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" stellt André Rosalie ein Ultimatum. Britta lässt sich in "Unter uns" von Ringo bestechen und bei "GZSZ" will Emily ihr Taschen-Label verkaufen.

09. Juli 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Maja (l.) kündigt Shirin die Freundschaft auf. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter und Carla sind erfreut über Veits Idee, das Hotel und das "Carlas" zurück zu kaufen. Gregor willigt zunächst ein, bearbeitet Veit dann aber doch, ihm noch eine Chance zu geben anders an das Geld zu kommen. Amelie spannt Ellen ein, um bei Gunter als Käuferin von Bijou akzeptiert zu werden. Gunter will aber einen Beweis, dass Amelie Verantwortung übernehmen kann: Sie soll Stallarbeit machen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Rosalies schlechter Ruf in der Gemeinde wirkt sich negativ auf den Umsatz des Cafés aus. Da bietet André ihr an, sich aus dem Café herauszukaufen. Als Rosalie ihm daraufhin unterstellt, nur seinen Vorteil aus der Situation ziehen zu wollen, stellt André ihr ein Ultimatum. Benni findet heraus, dass seine Flamme Sarah in Neuseeland in einem Hotel arbeitet, in dem gerade eine Stelle in der Küche frei ist. Umso mehr sehnt er sich, nach Neuseeland zu reisen, und bittet Robert, ihm ein Zeugnis auszustellen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Gerade als Robert versucht, Britta trotz allem zu vertrauen, wird die schwach und lässt sich von Ringo bestechen. Ute und Benedikt sehen ein, dass sie überreagiert haben und entschuldigen sich auf besonders romantische Art beieinander. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Lucie herausfindet, dass der Kommissar ein Rassist ist, muss Ina befürchten, dass Moritz zum Sündenbock wird. Leyla bekommt im Kampf gegen ihr Lampenfieber unerwartet Hilfe. Unter Wettkampfbedingungen muss sie sich beweisen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina hat W&L gut vertreten, befürchtet aber, bald wieder zweitrangig zu sein. Sie plant einen Urlaub mit Leon. Katrin funkt dazwischen: Nina soll sie erneut vertreten. Emily überrascht Paul: Sie will ihr Label verkaufen und mit der Familie eine Auszeit nehmen. Während Emily der Gedanke zusagt, glauben Paul, John und Philip, dass sie einen großen Fehler begeht. Als sie Emily von der Vertragsunterschrift abhalten wollen, scheint es zu spät zu sein.