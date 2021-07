In "Sturm der Liebe" amüsiert sich Maja auf dem Kostümball mit Hannes. Sina findet in "Unter uns" Gefallen am Bierbrauen. Bei "GZSZ" beschuldigt Nihat Lilly, seinen Pass versteckt zu haben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sara ist wegen Thomas' Zusammenbruch vollkommen durch den Wind und versetzt deswegen Simon. Der glaubt, Sara wolle ihn feige abservieren und macht dicht. Amelie überlegt, ob Charity nicht etwas für sie ist. Als Gunter ihre Beteiligung an seinem Förderverein ablehnt, rät Britta ihr, selbst etwas Wohltätiges auf die Beine zu stellen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max gesteht Vanessa, dass er sie doch nicht zum Kostümball begleiten kann, weshalb sie stattdessen Florian überredet mitzukommen. Dieser flüchtet sich auf dem Ball vor dem Anblick der glücklichen Maja in die Pianobar. Cornelia wird der einzige Schlüssel zum Blauen Salon anvertraut, der bis zum Kostümball abgeschlossen bleiben soll. Später bemerkt sie entsetzt, dass sie den Schlüssel verloren hat. Benni eilt seiner Mutter zu Hilfe und Lia staunt nicht schlecht, als er ihr eine Haarnadel aus der Frisur zieht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Corinna und Cecilia geben sich Mühe, sich wieder anzunähern. Doch das geht nicht lange gut und hat Folgen. Sina versucht, Bambi nach seinem Streit mit Robert durch ein Bierbrau-Set aufzumuntern. Doch dann findet sie selbst Gefallen daran.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina will mit einem letzten Drogendeal einen Großteil ihrer Schulden loswerden. Doch dann verläuft alles anders als geplant. Isabelle geht in einen Machtkampf mit Kim, als sie eine neue Luxus-Kollektion bestellt. Kim verweist sie in ihre Schranken. Ohne Erfolg. Ben kann nicht fassen, dass Justus ihn körperlich angegriffen hat. Zwar nimmt er Justus' Entschuldigung an, doch Restskepsis bleibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat will sich nicht aufhalten lassen. Er beschuldigt Lilly, seinen Pass versteckt zu haben. Diese beklagt sich bei Tuner, dass sie kein Verständnis mehr für Nihat habe. Tuner weist ihn zurecht und hofft, dass er wieder zur Besinnung kommt. Nazan will ihrem Verdacht nachgehen. Laura bringt Felix weiter gegen Nazan auf. Felix fordert von ihr, Laura nicht weiter zu beschuldigen. Laura ahnt jedoch nicht, dass Nazans Verdacht trotzdem in Felix gärt.