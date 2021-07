Das passiert heute in den Soaps

Carla droht Gregor in "Rote Rosen" mit der Scheidung. In "Sturm der Liebe" zweifelt Shirin an ihrer Liebe zu Florian. Bei "Unter uns" wird Eva in einem schwachen Moment von Vivien aufgefangen.

01. Juli 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Shirin erfährt von Max, dass Florian noch nicht offen für eine neue Liebe ist. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla droht Gregor damit, ihre Ehe als Härtefall scheiden zu lassen. Gregor fühlt sich von ihr gekränkt, spürt jedoch Aufwind, als er zufällig mithört, dass die ominöse Hanse-Münze von David auf der Baustelle versteckt wurde. Jens fühlt sich beim Feuerwehreinsatz überfordert und Ben übernimmt kurzerhand das Kommando. Er findet Jens´ Verhalten merkwürdig. Als Mona Jens später darauf anspricht, reagiert er ungewohnt barsch. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Hannes und Maja wollen gemeinsam auf den anstehenden Kostümball des Golfclubs gehen. Später trifft Maja Shirin und hat eine Überraschung für sie: Hannes hat auch für sie eine Karte besorgt. Shirin freut sich sehr darüber, hat aber Mühe, ihr schlechtes Gewissen vor Maja zu verbergen. Nachdem Christoph und Werner erste Maßnahmen ergriffen haben, um Erik loszuwerden, macht Ariane ihn kurzerhand zu ihrem Stellvertreter. Erik spürt unterdessen, dass Ariane die Konflikte am "Fürstenhof" von ihrer gemeinsamen Zukunft ablenken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva wird in einem schwachen Moment von Vivien aufgefangen. Eva ist überrascht, als Vivien ihr ein Angebot macht. Mit dem Auffliegen von Tills Affäre ist die Zusammenarbeit der Brüder bedroht. Doch die beiden halten trotzdem zusammen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone will die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft noch nicht aufgeben und setzt auf Chiara. Doch Chiara hat immer noch Schmerzen. Ina hat eine Idee, wie sie ihr Schuldenproblem anders lösen kann. Doch dann erhält sie ein verlockendes Angebot. Leyla will sich ihrem Training stellen und verzichtet dafür sogar auf ihren 18. Geburtstag. Doch ihr Kampfgeist erhält einen Dämpfer. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily sucht wegen Peachs Party das Weite und arbeitet daheim weiter. Doch Peach lässt es sich nicht nehmen, Emily zum Abschied schlechtes Karma zu prophezeien. Gut gelaunt lässt Emily sie abtropfen und wird am nächsten Tag böse überrascht. Toni und Erik sind ganz euphorisch von den Geschehnissen. Doch sie müssen ihren Rausch unterbrechen, da die Möbel noch in Eriks neue Wohnung transportiert werden müssen. Da hat Toni aber eine bessere Idee.