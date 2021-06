Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" ist Maja nach Hannes' Liebesgeständnis überfordert. Jakob macht sich in "Unter uns" Sorgen um Monikas Umgang. Bei "Alles was zählt" überrascht Christoph Vanessa mit einem zweiten Heiratsantrag.

23. Juni 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Christoph überrascht Vanessa mit einem zweiten Heiratsantrag. © TVNOW / Julia Feldhagen