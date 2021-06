Das passiert heute in den Soaps

Jakobs Undercover-Einsatz läuft bei "Unter uns" gefährlich aus dem Ruder. In "Alles was zählt" droht die Zusammenarbeit von Isabelle und Daniela zu scheitern. Emily rächt sich in "GZSZ" an Peach für den Partylärm.

21. Juni 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Dicke Luft zwischen Rosalie und André. © ARD/Bojan Ritan

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Andreas gibt die Hoffnung nicht auf, mit Tatjana einen Neuanfang zu planen. Zunächst hat er die schwierige Aufgabe, Sascha von dessen Schuldgefühlen zu befreien. Mit Jens' Hilfe scheint es ihm zu gelingen. Simon will sich mit David und Ellen nicht wie das fünfte Rad am Wagen fühlen und verabredet sich ersatzweise mit Sara. Aber die kommt dahinter, dass sie womöglich nur zweite Wahl ist. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Rosalie weigert sich, den von André geforderten Preis für sein Grundstück zu bezahlen. Während beide darauf spekulieren, dass der jeweils andere klein beigibt, plant Rosalie, André in aller Öffentlichkeit bloßzustellen. Nachdem Vanessas Florett beim Training kaputtgegangen ist, ist sie sehr traurig, zumal sie momentan nicht genug Geld hat, um sich ein neues zu kaufen. Daraufhin überrascht Max sie mit einem neuen Florett, was Vanessa sehr rührt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika geht ein großes Risiko ein, um Cecilia zu helfen. Jakob ist erleichtert, als Benedikt ihn aus seiner brenzligen Lage rettet. Als die Brüder die Ermittlung weiter vorantreiben, erleben sie eine persönliche Überraschung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla gerät in einen inneren Konflikt, als sich Hinweise häufen, dass Greta sie mehrfach angelogen hat. Mit Daniela und Isabelle hat sich Kim Ärger ins Prunkwerk geholt. Wird sie es schaffen, die zwei zu befrieden? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Gerner Katrins Symptome nicht loslassen, wendet er sich an Yvonne und fühlt sich bestätigt. Er konfrontiert Katrin mit seinem Verdacht, doch sie tut ihre Symptome ab und versichert, dass sie auf sich aufpasst. Gerners Zweifel bleiben. Emily muss Peachs Musikbox ersetzen, behält aber die dazugehörige Fernbedienung und kann fortan die Musik-Lautstärke kontrollieren. Doch leisere Musik bedeutet auch, dass Emily besser hört, was Peach so treibt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de