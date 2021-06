Das passiert heute in den Soaps

Jakobs Undercover-Einsatz läuft bei "Unter uns" gefährlich aus dem Ruder. In "Alles was zählt" droht die Zusammenarbeit von Isabelle und Daniela zu scheitern. Emily rächt sich in "GZSZ" an Peach für den Partylärm.

18. Juni 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": John bekommt mit, dass Emily von ihrer lärmenden Nachbarin ziemlich genervt ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Andreas hat so große Angst um Tatjana, dass er Jens bedroht, der in seinen Augen der Schuldige ist. Im Affekt kündigt Andreas seinen Job in Münster, um für Tatjana da zu sein. Tina und Ben fiebern Louis? Taufe entgegen. Patenonkel Anton und Pit überreichen ihr Geschenk: ein Apfelbäumchen. Und Patentante Merle den Meteoritensplitter. Tina dankt Britta für die tolle Organisation und ernennt sie zu Louis? guter Fee. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja und Florian retten Ariane und es kommt zu einem nahen Moment zwischen den beiden. Später gesteht Florian Max, dass ihn Maja immer wieder aufs Neue verzaubert, und auch Maja wird bewusst, dass sie Florian vermisst. Nachdem Hildegard Benni gut zugeredet hat, macht dieser mit Cornelia eine Radtour. Unterwegs versucht Lia vorsichtig, die Vergangenheit aufzuarbeiten, aber Benni blockt ab. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob wähnt sich mit seinem Undercover-Einsatz auf einem guten Weg. Doch dann läuft auf einmal alles gefährlich aus dem Ruder. Sina fürchtet Bambis Reaktion auf ihre mögliche Schwangerschaft. Doch sie will ihren Fehler auch nicht wiederholen - und wird dafür belohnt. Conor kann sein schlechtes Gewissen nicht abschütteln und sorgt so dafür, dass Nika sich fragt, was mit ihm los ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Simone Justus überraschend heftig ermahnt, sich aus ihren Familienangelegenheiten rauszuhalten, weckt das erst recht sein Interesse. Chiara setzt von Malus Misstrauen enttäuscht alleine durch, an der Testreihe des Schmerzmedikamentes teilzunehmen. Die Zusammenarbeit von Isabelle und Daniela droht zu scheitern. Kim muss sich etwas einfallen lassen, um die beiden zu befrieden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nazan und Felix könnten glücklicher nicht sein. Ganz im Gegensatz zu Laura: Als sie auf Nazan trifft, kann sie nicht anders und wird beleidigend. Doch Nazan bietet ihr Paroli. Getroffen sieht Laura rot. Als Peach erneut über Emilys Laden feiert, beschließt Emily zurückzuschlagen. Früh morgens raubt sie Peach mit Bohrarbeiten den Schlaf. Als Peach Emily trotzdem zu ihrer Grillparty einlädt, sieht es kurz so aus, als könnten sie Freundinnen werden.