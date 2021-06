Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" kommt Maja Shirins Geheimnis gefährlich nahe. Britta verhindert bei "Unter uns" Roberts Kündigung und in "Alles was zählt" rechnet sich Leyla Chancen bei Yannick aus.

16. Juni 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Robert (l.) ist überrascht, als Britta sich heldenhaft gegen Ringo stellt. © TVNOW / Stefan Behrens