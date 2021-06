Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" träumt Amelie von einem neuen Leben auf Ibiza. Ina wird in "Alles was zählt" erneut von Kai enttäuscht. Bei "GZSZ" will Bastian wieder an Tonis Seite ermitteln.

15. Juni 2021 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Toni ist erleichtert, dass Bastian sie bei den Ermittlungen unterstützen will. © TVNOW / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie will mit Tristan ein neues Leben auf Ibiza anfangen. Gunter macht Amelie umgehend ein Kaufangebot. Aber die zögert. Vor allem, weil Tristan sie in ihrem Zweifel an Gunter bestärkt und einen unbekannten Käufer ins Spiel bringt. Hund Kalle geht es seit seinem Aufenthalt bei Simons Eltern in Düsseldorf nicht mehr richtig gut. Die WG rätselt und kommt dann drauf: Kalle vermisst Simons Mutter. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Cornelius ist am Boden zerstört, da er schon wieder um die Chance gebracht wurde, seine Unschuld zu beweisen. Maja und Selina versuchen, ihn aufzubauen. Nachdem Selina Rat bei Christoph gesucht hat, macht dieser Cornelius ein verlockendes Angebot. Durch Michael und Alfons wird Rosalie klar, dass ihre Idee mit dem neuen Fußballplatz zu einem Problem werden könnte. Auf der Suche nach einer Lösung gerät Rosalie weiter unter Stress, den sie an Michael auslässt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo steht wegen Brittas erfolglosem Wahlkampf unter enormem Druck. Um zu verhindern, dass Robert zum Betriebsratsvorsitzenden ernannt wird, sieht er nur einen Ausweg: Er zieht in Erwägung, Robert zu kündigen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Malu wollte etwas Abstand von Finn gewinnen, doch als er ihr plötzlich die kalte Schulter zeigt, kommt sie damit ganz und gar nicht klar. Sie muss sich selbst fragen, warum das so ist. Als ein weiterer Investor für das Restaurant abspringt, muss Ina zu der Einsicht kommen, dass sie sich einmal mehr in Kai getäuscht hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni offenbart Bastian ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse. Bastian lobt Toni für ihre Arbeit, und sie ist erleichtert, dass Bastian wieder an ihrer Seite ermitteln will. Sie beschließt, die Nacht bei ihm zu verbringen. Tobias sucht noch einmal das Gespräch mit Melanie, doch die entzieht sich ihm nervös. Während Tobias hofft, in Melanies Krankheitsgeschichte eine Erklärung für ihr Verhalten zu finden, schlägt Melanie einen anderen Weg ein.