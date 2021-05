In "Sturm der Liebe" schöpft Alfons allmählich Verdacht gegen Georg. Paco hat in "Unter uns" das Gefühl, dass Luke wieder krumme Dinger dreht. Bei "GZSZ" geht Lauras Versuch, Gerner absichtlich zu provozieren nach hinten los.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jens kramt in einem Karton voller Erinnerungsstücke. Ellen zieht ihn dabei mit seinem Faible für Hochzeiten auf. Das lässt Jens sich nicht zweimal sagen. Schon nimmt sein Plan Gestalt an. Er will Mona auf einem Ausflug mit einem spontanen und romantischen Antrag überraschen. Amelie findet ausgerechnet in Tristan einen Gesprächspartner, dem sie ihre Gedanken anvertrauen kann. Sie denkt an Brittas Worte, dass sie noch mal eine Liebe finden wird.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa erzählt Georg von Max' Anschuldigungen gegen ihn. Georg weist diese von sich und macht klar, warum er mit ihr zusammen ist. Doch dann bekommt er mit, wie Max Unterstützung bei Alfons sucht. Deshalb lädt Georg die Sonnbichlers großzügig zur Deutschen Fechtmeisterschaft ein. Alfons ist zwar angetan von der Idee, bekommt langsam aber auch so seine Zweifel.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während es Vivien immer mehr zu Tobias zieht, ist der unsicher, wie er sich ihr gegenüber verhalten soll. Das führt zu einem folgenschweren Fehler. Paco hat das Gefühl, dass Luke im Schiller krumme Dinger dreht. Dann ertappt er ihn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus stellt Isabelle ein Ultimatum. Ihre Bedrängnis wächst, als Finn nach Singapur abreisen will. Ina ist zutiefst enttäuscht, als sie erfährt, dass Kai ihr verschwiegen hat, dass ein Fernsehsender sie für eine Show casten wollte. Kim hat endgültig die Nase voll von Leonies andauernder Schikane und emanzipiert sich.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan ist nicht in der Stadt und Laura will das für sich nutzen, um Felix näherzukommen. Sie provoziert einen Streit mit Gerner und bittet bei Felix um Asyl. Laura zieht alle Register, um Felix auf ihre Vorzüge aufmerksam zu machen. Nina merkt auf, als Leon sich charmant vor Gerner und Katrin herausredet. Nina testet ihn auf Herz und Nieren und tatsächlich: Leon ist wieder ganz der Alte, und Nina beschließt, ihr Leben in die Hand zu nehmen.