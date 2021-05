Das passiert heute in den Soaps

Max legt in "Sturm der Liebe" heimlich ein Dating-Profil für Florian an. Bei "Unter uns" gerät Evas Ablehnung gegen Till ins Wanken und in "GZSZ" wird Michi seine Ex Moni nicht los.

11. Mai 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Maren erkennt, dass Michi Probleme mit seiner Ex hat © TVNOW / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Paul zieht für Tatjana angeblich einen Auftrag an Land, für den sie dringend noch heute nach Neustadt muss. Vor Ort wird ihr klar, dass Paul sie unter einem Vorwand an die Ostsee gelockt hat, weil er sie überraschen will. Ellen ist empört, als ein Ehepaar bei ihr gegen gutes Geld ein asiatisches, aphrodisierendes Menü von ihr verlangt. Als kurz darauf ihr Laptop kaputt geht, kommt sie allerdings ins Wanken. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Florian erfährt von Max, dass dieser ein Dating-Profil von ihm angelegt hat. Auch wenn Max es nur gut gemeint hat, ist Florian sauer und vermutet, jetzt endgültig bei Maja unten durch zu sein. Da Robert und Cornelia Schwierigkeiten haben, eine passende Wohnung zu finden, kommt Robert auf die Idee, dass Lia einfach bei ihm einziehen könnte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Evas Ablehnung gegen Till gerät ins Wanken, als er Noah zuliebe für das Ende ihres Kleinkrieges plädiert. Eine schockierende Erkenntnis bremst den Frieden allerdings jäh aus. Währenddessen wecken Jakobs One-Night-Stands Monikas "Stiefmutterinstinkte". 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa erfährt zu ihrem Entsetzen, dass Christoph nicht aus der Narkose aufwacht. Verzweifelt muss sie sich der Angst stellen, dass er sterben könnte. Um Chiaras Knie zu untersuchen, muss Malu ausgerechnet Finns ärztlichen Rat einholen. Dann macht sie allerdings eine verstörende Entdeckung ... Ina konfrontiert Kai mit Marians Verdacht. Sie muss sich die Frage stellen, ob sie unter diesen Umständen mit ihm zusammenarbeiten kann. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Nihat in der Wohnung seiner Eltern die Blumen gießt, kann er nicht anders, als weiter Nachforschungen anzustellen. Mit Lillys Hilfe knackt er schließlich einen Safe und wird fündig ... Die Lüge fliegt auf und prompt wittert Moni eine Chance, Michi zurückzubekommen. Michi will ihr einen Korb erteilen, verliert sich aber in Phrasen. Maren sieht sich erneut berufen, ihm zu helfen und behauptet, dass sie sich in Michi verliebt hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de