Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" stellt der eifersüchtige Erik Ariane zur Rede. Bei "Alles was zählt" versucht Isabelle, Finn heimlich Tabletten zu verabreichen. Später macht Leon Nina in "GZSZ" ein Geständnis.

06. Mai 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Als Erik Ariane eifersüchtig zur Rede stellt, macht sie ihm ein Geständnis © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Merle ist selbst geschockt davon, dass sie Gregor geohrfeigt hat. Das "Heideecho" nimmt sie erneut aufs Korn, und das Land Niedersachsen entzieht ihr die Aussicht auf Förderung. Tatjana fühlt sich schuldig, Thomas wegen Paul tief verletzt zu haben. Schließlich sucht Thomas Tatjana auf und erklärt, dass er ihre Beziehung mit Paul akzeptiert, ihr aber möglichst wenig begegnen will. Tatjana ist so aufgewühlt wie erleichtert. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Da Erik nicht versteht, warum Ariane ihn auf Abstand hält, beschattet er sie heimlich. In ihm wächst die Angst, als ihr Komplize verraten zu werden. Doch dann beobachtet er, wie Ariane Michael umarmt und hält ihn für ihren Geliebten. Er kann seine Eifersucht nicht zurückhalten und spricht sie direkt darauf an. Michael gesteht Robert, dass er gegenüber André ein schlechtes Gewissen hat. Rosalie und er hätten mehr Rücksicht auf ihn nehmen müssen, anstatt zu überlegen, wie sie ihn aus der WG herausbekommen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Sebastian endlich gestanden hat, ist für Till das Kapitel um Viviens Wohl abgeschlossen. Nachdem Conor und Nika einen Streit über ihre Prioritäten hatten, hat die Versöhnung am nächsten Morgen für beide einen schalen Beigeschmack. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle versucht, Finn heimlich Tabletten zu verabreichen. Sie ahnt nicht, dass ein blöder Zufall droht, ihren Plan doch noch zu durchkreuzen. Christoph macht die anstehende Operation zu schaffen. Als er merkt, wie Vanessa sich für ihn einsetzt, beginnt er, ihren aktuellen Disput zu überdenken. Daniela bekommt mit, wie Leonie Kim verbal attackiert. Daraufhin geht sie in Kims Namen zum Gegenangriff über. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily und Tuner sind fassungslos, dass Kate bei der Kinderkaffeewerbung einfach ausgetauscht wurde. Sie finden es unfair und wollen Antworten. Ohne Erfolg! Es wird ihnen wohl nichts anderes übrigbleiben, als Kate die Wahrheit zu sagen. Leon muss Nina gestehen, was er getan hat. Die ist fassungslos und beichtet Katrin und Gerner, was passiert ist. Das darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de