Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" macht sich Rosalie Arianes schlechten Zustand zunutze. Bei "Unter uns" gerät Till durch die gekaufte Zeugin unter Zugzwang. Vanessa findet in "Alles was zählt" eine Ärztin, die Christophs Tumor entfernen will.

03. Mai 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Till (l.) scheut keine Kosten, um seine falsche Zeugin zur Aussage zu bewegen. © TVNOW / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie sieht, dass sich das Gerichtsverfahren eher zu Gunters und Merles Vorteil entwickelt. Beim Versuch eines Deals lässt Gunter Amelie eiskalt abblitzen. Als Britta Hendrik offenbart, dass sie ihm ernsthaft Konkurrenz um die Direktoren-Stelle machen wird, ist er zunächst gar nicht begeistert - aber was soll schon passieren? Er hat den Posten so gut wie sicher - seiner Meinung nach. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ariane kämpft innerlich mit dem Ergebnis ihrer Tumor-Untersuchung und erzählt nicht einmal Erik von ihrer Diagnose. Als Rosalie bemerkt, dass etwas mit Ariane nicht stimmt, will sie die Situation ausnutzen, um an die Krankenakte mit Michaels Behandlungsfehler zu gelangen. Selina warnt Christoph, dass Erik ihn im Kurhotelgeschäft betrügen will. Gemeinsam mit Werner und Robert will er Erik seinerseits eine Falle stellen: Werner lässt seine Kontakte bei der Polizei spielen, die daraufhin Eriks Bankgeschäfte überwacht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als HuberBau kurz davor ist, einen wichtigen Auftrag an Land zu ziehen, drängt Ringo Benedikt zu einer heiklen Maßnahme. Als die gekaufte Zeugin abspringt, gerät Till unter Zugzwang. Unterdessen wachsen auch bei Tobias die Zweifel. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa findet eine Ärztin, die Christophs Tumor entfernen will. Doch zu Vanessas Schock hat Christoph bereits eine Entscheidung getroffen. Leyla will ihren Traum, Eiskunstläuferin zu werden, in Angriff nehmen. Doch als sie erneut Opfer ihres Lampenfiebers wird, verlässt sie der Mut. Malu fühlt sich von Justus mit dessen verbissenem Kinderwunsch unter Druck gesetzt. Obwohl sie sich versöhnen, bleibt ein schaler Beigeschmack. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Da Maren Hilfe beim Backen eines Kuchens für Emmas Kita braucht, behauptet Michi, backen zu können. Er eignet sich ein Rezept an und kann bei Maren punkten - bis ihm ein blödes Missgeschick passiert. Erik ist von Tonis Verdacht verletzt. Er hat kapiert, dass es aus ist und will nach vorne sehen. Vielleicht hat sie sich die Verfolgung nur eingebildet? Sie wird wieder ins Visier genommen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de