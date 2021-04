Das passiert heute in den Soaps

Selina erfährt in "Sturm der Liebe" von Eriks Unfall. In "Alles was zählt" bekommt Ina Unterstützung von einem Koch-Influencer. Bei "GZSZ" lässt Nazan ihrem Frust gegenüber Laura freien Lauf.

29. April 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Als der bekannte Koch-Influencer Kai Löwenau (Hannes Schmid) vor ihr steht, wird Ina (Franziska van der Heide) darin bestärkt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. © TVNOW / Kai Schulz

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Thomas ist tief getroffen von Tatjanas abrupter Trennung. Er vermutet, dass Paul der Grund ist. Aber während er von Paul erfährt, dass der keine Absichten mehr bei Tatjana hat, fühlt diese sich von allen verlassen. Doch Mona versichert ihr ihre Freundschaft und baut sie so wieder ein wenig auf. Gunter und Merle sind entsetzt, wie Merle nach Gregors Handy-Falle im "Heideecho" diskreditiert wird. Carla fordert von Gregor aufgebracht, ihre Freunde in Ruhe zu lassen, sonst werde sie nie wieder ein Wort mit ihm wechseln. Gregor wird nachdenklich. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Florian ist fassungslos, als er von Cornelius erfährt, dass dieser eine Mitschuld an Eriks Unfall hat. Völlig aufgewühlt trifft er auf Maja und erzählt ihr, zu welchen Methoden ihr Vater greift, um Erik zu einem Geständnis zu zwingen. Als Selina von Eriks Unfall erfährt, stellt sie Cornelius zur Rede und ihre Vorahnung bestätigt sich, dass er dafür verantwortlich ist. Sie macht ihm klar, dass er zu weit geht, um seine Unschuld zu beweisen, und schlägt ihm vor, anderswo neu zu starten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias muss schweren Herzens akzeptieren, dass Vivien Köln verlassen will. Unterdessen benötigt Monika Jakobs Hilfe. Das Auftauchen einer alten Mitschülerin erinnert Monika und Jakob an eine Zeit, die zumindest Jakob längst vergessen hatte. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessas Sorge um Christoph wächst. Auch wenn er sie weiter auf Abstand hält, gibt Vanessa ihre Ehe nicht auf. Ina hofft, mit steigendem Bekanntheitsgrad, bessere Kooperationsangebote zu erhalten. Da taucht ein bekannter Koch-Influencer bei ihr auf. Daniela erfährt von Christophs Krankheit und macht sich auch Sorgen darüber, wie es Marian damit geht. Sie versucht, auf ihre eigene Art für ihn da zu sein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nachdem Lilly sich über Nihats Mutter lustig gemacht hat, sieht es aus, als hätte Lilly keine Chance mehr. Doch es gelingt ihr, Sibels Respekt zu gewinnen. Nihat ist froh über das Treffen. Er ahnt nicht, dass seine Eltern ein Geheimnis haben. Laura gesteht Felix gespielt reumütig ihren "Fauxpas" Nazan gegenüber und legt geschickt nach, indem sie sich bei Nazan entschuldigt. Die kann Lauras Präsenz nicht mehr ertragen und lässt ihren Frust raus.