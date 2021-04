Das passiert heute in den Soaps

Gunter erwirkt in "Rote Rosen" einen Baustopp für den Golfplatz. In "Sturm der Liebe" endet ein Treffen zwischen Erik und Cornelius im Kampf. Währendessen wird Kim in "Alles was zählt" vom Pech verfolgt.

27. April 2021

"Sturm der Liebe": Zwischen Erik (r.) und Cornelius kommt es zum Kampf © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter erwirkt einen Baustopp für den Golfplatz. Amelie wird nervös und fordert Gregor auf einzulenken. Doch der provoziert Merle und schneidet ihren Wutausbruch auf seinem Handy mit. Britta erteilt Hendrik eine klare Absage, mit einer Fake-Bewerbung ihre Prinzipien zu brechen. Carla schlägt vor, dass Hendrik sich es etwas kosten lassen soll, wenn Britta doch ihre Prinzipien bricht. Das bringt Britta auf eine "fesselnde" Idee. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lars macht Erik weis, dass Cornelius sich in einer Hütte in der Nähe versteckt hält. Erik überlegt zunächst, direkt die Polizei zu informieren. Doch Ariane überzeugt ihn, sich erst einmal selbst zu vergewissern, ob sich Cornelius auch wirklich dort befindet. Shirin und Max schließen eine Wette ab: Wer von ihnen beiden es mit seinem Vlog zuerst auf 10.000 Follower bringt, hat gewonnen. Beide schmieden Pläne für ein neues Video, um die magische Marke zu knacken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Paco nach Tills Geständnis wütend ist, leiert Till einen fragwürdigen Plan an, um Vivien zu helfen. Nika sagt Conor einen Clubbesuch wegen ihres finanziellen Engpasses ab. Daraufhin findet Conor einen Ersatz, der Nika gar nicht gefällt. Während Ute und Corinna die neue Sauna einweihen wollen, will Benedikt Chris beweisen, nicht nur ein Schreibtischtiger zu sein. Das hat Konsequenzen für das ganze Haus. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara malt sich für den Mosel-Cup wenig Chancen aus. Doch als sie von Christophs Biopsie erfährt, hat sie das Gefühl, ein Zeichen setzen zu müssen. Isabelles aus Angst vor Justus erstelltem Plan, Finn Medikamentensucht zu unterstellen, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Kim ist klar, dass sie sich mit der Wiedereröffnung des "Prunkwerks" als neue Geschäftsführerin beweisen muss. Doch sie scheint vom Pech verfolgt zu sein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Leon und Nina sind erleichtert, dass Leons zwanghafte Direktheit durch ein Hämatom bedingt ist, das sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von selbst zurückbildet. Allerdings steht nun auch fest, dass dieser Zustand noch eine Weile andauern wird. Erik schafft es mit Mühe, souverän zu bleiben. Er hat begriffen, dass er kein Recht mehr hat, sich in Tonis Leben einzumischen. Obwohl es ihn schmerzt, beweist er Toni, dass er es ernst meint.