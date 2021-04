Bei "Sturm der Liebe" plant Michael eine Überraschungsfeier für Rosalies Geburtstag. Sina erteilt Bambi in "Unter uns" eine Abfuhr. In "Alles was zählt" versucht sich Ina an einem Kochvideo.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Lilly erwartet ein miserables Halbjahreszeugnis. Ben will verhindern, dass sie sich wieder durch endlose Nachhilfestunden quält - keine Nachhilfe, dafür einen Schulwechsel! Aber Lilly lehnt das empört und kategorisch ab. Als Reaktion auf den "Heideecho"-Artikel postet Merle ihre Absicht, die Gärtnerei klimaneutral umzurüsten, im Netz. Doch der Weg wird mühsam sein.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael plant eine Überraschungsfeier für Rosalies Geburtstag. Doch Rosalie, die davon nichts weiß, lädt zeitgleich zu einer "Ladies Night" ein. Sie will sich, wie im Wahlkampf angekündigt, für Frauen-Networking einsetzen und zudem ihr Image verbessern. Um Maja nicht zu beunruhigen, versichert ihr Christoph, dass Ariane nichts mit der Vergiftung von Selina zu tun hatte. Gleichzeitig schaltet er Schulz ein, um herauszufinden, von wem sich Ariane in Südamerika das seltene Gift besorgt hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina weist Bambi und Luke in ihre Schranken. Doch während Bambi bereit ist zu akzeptieren, dass Sina vorerst keine Beziehung eingehen will, ist Luke einfach nicht in der Lage aufzugeben. Währenddessen setzt Monika trotz des Konkurrenzkampfs mit Easy ihre Beachbar aufs Spiel, um Ringo zu helfen. Wird sie das vielleicht eines Tages bereuen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard sucht in der Region nach einem Standort für die Produktionsstätte, wo sich die neue "Tacla"-Kosmetiklinie produzieren ließe. Dabei stößt er auf unerwartete Hindernisse. Ina wird von Yannick und Marie animiert, ein Kochvideo zu drehen. Als der erste Versuch krachend scheitert, ermutigt Yannick sie, nicht aufzugeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leons neue Angewohnheit, ungefiltert wiederzugeben, was er denkt, kommt in seinem Umfeld unterschiedlich gut an. Nach einem Streit hofft Nina, dass Leon etwas kapiert hat, da gerät er durch seine große Klappe in Gefahr. Als sie Felix und Laura in alter Vertrautheit sieht, zieht sich Nazan zurück. Danach spricht sie Felix kryptisch darauf an, doch der spielt den Moment herunter. Offensiv bittet sie um Offenheit. Doch Lauras Gift beginnt zu wirken.