Das passiert heute in den Soaps

Max gerät in "Sturm der Liebe" unter Verdacht, Claudias Geldbeutel gestohlen zu haben. In "Alles was zählt" läuft die Zwangs-WG zwischen Eva und Britta holprig an. Später bekommt Nazan bei "GZSZ" Besuch von ihrer Mutter.

22. April 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Max (M.) macht sich verdächtig. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gregor macht Oliver Druck, die Intrige zu starten und Carla schnell aus "Carlas"-Küche zu vergraulen. Da Oliver in Ellen eine mögliche Komplizin zu erkennen glaubt, überredet er sie, fest im "Carlas" zu arbeiten. Mona hat Verständnis für Tatjanas Zerrissenheit zwischen Thomas und Paul. Dennoch fürchtet Mona einen Loyalitätskonflikt, der prompt eintritt: Verunsichert über Tatjanas ausweichendes Verhalten, fragt Thomas Mona als Freundin, ob zwischen Tatjana und Paul noch etwas läuft. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Da Max für die Reparatur seines Mountainbikes Geld benötigt, zieht er einen Gehaltsvorschuss in Betracht, für den Alfons ihm jedoch keine großen Chancen einräumt. Als kurz darauf Cornelias Geldbeutel gestohlen wird, gerät Max unter Verdacht. Nachdem Rosalie die Umwidmung des Waldes in Bauland genehmigt hat, steht nun die Rodung der Waldfläche samt Baubeginn des Kurhotels bevor. Ariane und Erik kommen ihrem Ziel dadurch näher. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi sieht sich durch seinen unbefangenen Umgang mit Sina in seiner Meinung bestärkt, dass es sich lohnt, um sie zu kämpfen. Da ist er aber nicht der Einzige. Die Zwangs-WG zwischen Eva und Britta läuft erwartungsgemäß holprig an. Dann entdecken sie jedoch Gemeinsamkeiten, und Britta merkt, wie sehr Eva auf sie angewiesen ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Richard legt Justus nahe, sich eine Auszeit zu nehmen. Justus bekommt das Angebot jedoch leider in den falschen Hals. Marie hat durch einen Post, den Chiara von Ina gemacht hat, eine Idee, die Ina helfen könnte, ihrem Traum näherzukommen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nazans Mutter ist zu Besuch. Das Familientreffen läuft gut, bis Laura dazukommt. Nazan stellt vor ihrer Mutter klar, dass Felix' und ihre Liebe den Umständen trotzt. Doch ihre Mutter hat Bedenken. Als Emily Kate über ihren Konflikt mit Philip um Patrizia aufklärt, hält die ihrer Mutter den Spiegel vor. War es das wert, dass Philip und sie miteinander brechen? Von Kate angeregt, entschuldigt sich Emily noch mal bei Philip - diesmal ehrlich. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de