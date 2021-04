Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" weiß Selina nicht, wie sie mit Cornelius' Enthüllung umgehen soll. Robert schickt Benedikt bei "Unter uns" in den Zwangsurlaub. In "Alles was zählt" vermutet Malu, schwanger zu sein.

20. April 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Selina erlebt einen nahen Moment mit Cornelius © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tatjana redet sich ein, dass Paul ihr nicht mehr gefährlich werden kann. Doch dann kommen die beiden sich bei einem eher unverfänglichen Gespräch über die Schönheit der kanadischen Wildnis plötzlich unerwartet nah. Carla begreift, dass Gregor Oliver mit dem Chefkoch-Posten geködert hat und hält wütend dagegen. Bis sie merkt, wie sehr Ellen unter der Zusammenarbeit mit Oliver leidet. Sie gibt sich einen Ruck und bittet Gregor, den Rosenkrieg zu beenden. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Selina kann sich Cornelius' Aussehen nicht erklären und all seine Erklärungsversuche prallen an ihr ab. Erst als Maja ihr die ganze Geschichte erzählt, beginnt Selina langsam den beiden zu glauben. Cornelia und Christoph entdecken ihre gemeinsame Liebe zum Klavierspiel und wollen als Duett bei der Charity-Auktion auftreten. Werner ist von dieser Konstellation wenig begeistert und warnt Robert. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Robert wird von Benedikt in den Zwangsurlaub geschickt. Diesen Umstand hält Benedikt gegenüber Britta geheim, um mehr Zeit für sich allein zu haben. Doch Britta lässt sich nicht so leicht täuschen und kommt ihm schon bald auf die Schliche. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus ist davon überzeugt, den Aufsichtsrat auf seine Seite gezogen zu haben. Als Malu dann auch noch vermutet, schwanger zu sein, scheint sein Glück perfekt zu sein. Nach Malus Ansage hadert Chiara damit, ob sie ihre Schmerzen offenlegen soll. Die Chance auf die Deutsche Meisterschaft wäre dann dahin. Daniela sehnt sich nach Marian. Als der erfährt, dass sie bei den Steinkamps untergekommen ist, treibt das die beiden noch weiter auseinander. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin und Tobias kommen um eine gemeinsame Geschäftsreise nicht herum. Nachdem es ihnen tagsüber noch gelingt, Abstand zu halten, führt ein schlafraubender Wecker sie nachts zusammen. Als auch Gerner Nina, trotz des schmutzigen Deals, zu ihrem Projekt gratuliert, kann Nina sich über ihren Erfolg freuen. Der zufriedene Investor will sich für die Mauschelei erkenntlich zeigen und bringt damit Nina vor ihren Freundinnen in Erklärungsnot.