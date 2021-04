In "Sturm der Liebe" vermutet Rosalie Christoph hinter der anonymen Erpressung. Eva steht in "Unter uns" vor dem beruflichen Aus. Bei "GZSZ" fordert Michi Jonas zu einem Chili-Duell heraus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jens fängt aus beruflichem Frust plötzlich an, wie wild aufzuräumen. Ellen kennt den Mechanismus bei ihrem Vater: Wenn's beruflich nicht rund läuft, räumt er, statt zu reden. Einfühlsam kann Mona Jens helfen: Er muss für sie nicht stark sein, sondern glücklich. David will den Job an der "Carlas"-Bar wegen der Nähe zu Amelie nicht annehmen. Doch als Werner dem Duo nach einem kurzen Gastspiel im Früchteladen einen hohen Unterhaltungswert attestiert, gibt David sich einen Ruck.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um ihr Liebesglück mit Florian nicht erneut aufs Spiel zu setzen, bittet Maja ihren Vater, die Spyware nicht auf Eriks Computer zu installieren, sondern die Polizeiakte erneut zu prüfen. Rosalie vermutet Christoph hinter der anonymen Erpressung und überlegt, was sie nun tun soll. Da kommt ihr die Idee: Sie stellt ihren Streit mit Michael noch einmal als Video nach und kann es selbst in ganzer Länge online stellen. So hat Christoph nichts mehr gegen sie in der Hand.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva plant, mithilfe einer Eventparty ihre Karriere zu retten. Als der Versuch scheitert, entfährt ihr leider ein gefährliches Geständnis. Trotz Utes Kritik hält Till an der Überwachung von Eva fest. Dafür ist ihm sogar fast jedes Mittel Recht. Allerdings ist auch Ute nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, hart zu kämpfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle entscheidet sich dafür, das "Prunkwerk" endgültig aufzugeben. Als sich Justus als Käufer offenbart, wird ihr klar, dass sie Opfer seines Racheplans geworden ist. Lucie und Yannick übernehmen zwar die Verantwortung für ihr Handeln, doch um den Schaden begleichen zu können, muss Ina ihre Pläne erst einmal zu den Akten legen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Michi fordert Jonas zu einem Chili-Duell heraus. Als Maren von dieser schwachsinnigen Aktion erfährt, die für Jonas ziemlich unangenehme Folgen hat, lässt sie Michi deutlich wissen, für was für einen Idioten sie ihn hält. Zwischen Toni und Merle stellt sich die alte Vertrautheit wieder ein. Als Erik davon erfährt, berührt ihn das. Er wagt einen Vorstoß und lädt Toni ein. Als Toni Erik jedoch abblockt, macht der seiner Enttäuschung Luft.