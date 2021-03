Das passiert heute in den Soaps

Cornelius will Erik in "Sturm der Liebe" als Betrüger entlarven. Bei "Unter uns" glaubt Ringo, die Firma HuberBau doch noch retten zu können. Simone präsentiert Deniz in "Alles was zählt" eine neue Eisläuferin.

31. März 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Ringo (l.) ist überrollt, als Benedikt ihm wieder die Verantwortung für den Fortbestand von HuberBau zuschiebt. © TVNOW / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Thomas gelingt es, Nadja zur Umkehr zu bewegen. Aber es ist Paul, der es beiläufig schafft, ihr die juristischen Konsequenzen aufzuzeigen, was Tatjana imponiert. Merle nutzt die Preisverleihung, um respektlose Gaffer bei Unfällen und Naturkatastrophen zu kritisieren und ist umso enttäuschter, als ihr Plädoyer in der Presse schlicht unterschlagen wird. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Cornelius hofft auf Florians Unterstützung, Erik als Betrüger zu entlarven, aber dieser stellt sich quer: Es könnte doch genauso gut sein, dass Cornelius der Betrüger ist und er Erik die Tat in die Schuhe schieben möchte. Um im Wahlkampf zu zeigen, wie sehr ihr die Umwelt am Herzen liegt, will Rosalie mit Michael ein Video zum Thema Mülltrennung aufnehmen. Doch bevor sie beginnen, geraten sie in einen Streit: Die beiden bemerken nicht, dass jemand die Auseinandersetzung filmt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob kommt dahinter, dass in Köln gepanschter Wodka im Umlauf ist. Monika ahnt davon nichts und schenkt genau diesen Wodka ihren Gästen in der Beachbar aus. Nachdem Benedikts Versuch, an belastende Informationen gegen Hoffmann heranzukommen, gescheitert ist, hat Ringo eine Idee, wie sie die Firma HuberBau doch noch retten könnten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Deniz glaubt, mit der Suche nach einem Ersatz für Marie wieder am Anfang zu stehen, präsentiert Simone ihm eine Läuferin. Kim ringt sich zur Kündigung im "Prunkwerk" durch. Eigentlich müsste sie danach erleichtert sein, doch stattdessen quält sie ein schlechtes Gewissen. Als Finn und Justus bei einer zufälligen Begegnung in Streit geraten, hat Finn eine Erkenntnis über seinen Bruder, die ihn tief erschüttert. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Immer wieder kämpft Laura gegen ihr aufkommendes schlechtes Gewissen. Dass sie ihre Mutter wieder für ihre Zwecke manipulieren muss, setzt ihr zu. Dabei bemerkt sie nicht, dass Moritz ihrem Geheimnis auf die Spur kommt. Nihat hat lange nichts von Lilly gehört. Er fragt sich, ob ihr womöglich was passiert ist. Bei einem seiner Versuche, sie per Videotelefonie zu erreichen, hat er plötzlich den halbnackten Kollegen von Lilly vor der Kamera. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de