Bei "Rote Rosen" planen Tina und Ben eine Babyparty. Benedikt wirft Ringo in "Unter uns" aus der Firma. In "GZSZ" beichtet Nina Katrin, dass sie auf eine Betrügerin reingefallen ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina und Ben beschließen, Lilly zuliebe eine Babyparty zu veranstalten, wenngleich Tina darauf überhaupt keine Lust hat. Da kommt es ihr gelegen, dass ihr Termin mit der Überraschungsparty kollidiert, die Mona und Jens zu Saras Geburtstag organisieren wollen. Zwischen Britta und Hendrik wird die Luft dicker. Er kommt nicht über ihre Ablehnung hinweg und wirft Britta vor, ihm eben nicht unvoreingenommen zu begegnen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Selina genießt ihre Versöhnung mit Christoph und geht auf Distanz zu Lars. Als sie jedoch von Florian erfährt, dass Maja angeblich eine Affäre mit Lars hat, stellt sie ihn aufgebracht zur Rede. Durch Zufall entdeckt Ariane die Wanze unter ihrem Bett und setzt Erik darüber in Kenntnis. Da sie nicht wissen, was die Wanze aufgenommen hat und ob Christoph von ihrer Affäre weiß, verschafft sich Erik Zugang zu Christophs Laptop in seinem Büro.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob und Paco erkennen, dass Monika sie in eine Falle gelockt hat, und sind deshalb ziemlich sauer. Der gut gemeinte Männerabend droht zu eskalieren. Als Ringo nicht bereit ist, für die Rettung HuberBaus kriminell zu werden, wirft Benedikt ihn im Affekt aus der Firma. Zu spät erkennt er, dass er damit einen großen Fehler gemacht hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard hat Justus im Kampf gegen Georg bislang immer zur Seite gestanden, aber Jennys Einsatz für Finn bringt Richard in einen echten Zwiespalt. Kim ist fassungslos über Leonies Verhalten und nutzt die erste Gelegenheit, ihr deutlich die Meinung zu sagen. Doch ihre Ehrlichkeit hat Folgen, mit denen sie nicht gerechnet hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina beichtet, dass sie auf eine Betrügerin reingefallen ist. Katrin sieht sich darin bestätigt, dass Nina sich überschätzt hat. Entschlossen verlangt Katrin von ihr, die verlorene Summe wiederzubeschaffen - egal wie. Alexanders anstehender Geburtstag macht Maren zu schaffen. Als Michi den Grund für Marens Traurigkeit erfährt, versucht er, sie mit einer Partie Darts aufzumuntern. Doch die gut gemeinte Aktion geht nach hinten los.