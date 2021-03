Das passiert heute in den Soaps

Christoph lässt Ariane und Erik in "Sturm der Liebe" überwachen. In "Alles was zählt" will Jenny Finn bei seiner Kandidatur unterstützen. Später bleibt John bei "GZSZ" mit Philip in der U-Bahn stecken.

23. März 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Christoph lässt Ariane und Erik von Schulz jr. überwachen © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Um weiteren Auseinandersetzungen mit Gregor aus dem Weg zu gehen, will Carla sofort raus aus dem Restaurant-Vertrag. Gregor stimmt zu, aber die Küchencrew streikt. Mona und Jens ticken in Sachen Finanzen sehr unterschiedlich. Jens braucht wenig, um kreativ zu sein. Monas Sicherheitsbedürfnis ist hingegen groß. Als Jens eine lukrative Festanstellung ausschlägt, um an eigenen Ideen zu arbeiten, tut Mona sich schwer, das zu verstehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Um herauszufinden, was zwischen Ariane und Erik wirklich läuft, lässt Christoph die beiden von Schulz jr. überwachen. Als Erik bemerkt, dass Schulz jr. ihm gefolgt ist, gibt er Ariane zu verstehen, dass sie belauscht werden und sie inszenieren daraufhin einen Streit. Leentje ist traurig, weil André ohne Abschied abgereist ist. Als Werner davon erfährt, bietet er ihr an, sie bei den Vorbereitungen für den Kochwettbewerb zu unterstützen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Um das Unternehmen HuberBau zu retten, verlangt Benedikt von Ringo, Hoffmanns Computer zu hacken. Ringo zögert jedoch, denn das würde die Adoption von Julius gefährden. Sina glaubt Lukes Beteuerungen, dass er nichts mit ihren unwirksamen Pillen zu tun hat. Luke macht seine dreiste Lüge allerdings mehr zu schaffen als erwartet. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny will Finn bei seiner Kandidatur unterstützen. Mit dieser Entscheidung wird sie automatisch für Justus zu einer Gegnerin und gerät als mögliche Informantin in sein Blickfeld. Kim freut sich darüber, einen guten Kontakt zu Leonie bekommen zu haben. Deshalb bemüht sie sich nach einem Missgeschick von Nils, Leonie nicht zu enttäuschen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Ninas Projekt läuft bestens. So hat sie anfänglich noch Verständnis, als die Gründerin ihren Termin versäumt. Hauptsache, sie bleiben im Zeitplan. Aber genau das tun sie nicht. Nina kommt ein ungeheuerlicher Verdacht. John gefällt der Zustand ebenso wenig wie Emily, doch er weiß, dass bei Philip gerade nichts zu holen ist. Als die beiden dann gemeinsam in der U-Bahn feststecken, erkennt John die "Not" seines Bruders und steht ihm zur Seite.