Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" mogelt Gunter bei der Suche nach dem alten Grenzstein. Tobias geht bei "Unter uns" nicht auf Viviens Avancen ein und in "Alles was zählt" überrascht Isabelle alle mit einer selbstlosen Tat.

19. März 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Vivien versucht vergeblich, den Sex mit Tobias zu forcieren. © TVNOW / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter mogelt bei der Suche nach dem alten Grenzstein und will ihn zu seinen Gunsten umsetzen. Doch er hat die Rechnung ohne Merle gemacht, die unerwartete Hilfe von Tony Frost erhält. Hund Kalle büxt aus und wird ausgerechnet von David gefunden. Simon reagiert abweisend und will den Hund nicht zurück. Sara zeigt Herz und will den Vierbeiner als tröstenden Freund für Ellen aufnehmen. Doch auch die gibt sich ablehnend. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Tobias Vivien mitteilt, ihr zuliebe auf Sex verzichten zu können, fällt Viviens Reaktion ungewöhnlich heftig aus. Doch sie muss schon sehr bald erkennen, dass in dieser Angelegenheit nicht Tobias das Problem ist, sondern sie selbst. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara hat die Befürchtung, Simones Erwartungen in sie nicht erfüllen zu können, und setzt sich so sehr unter Druck, dass sie stattdessen droht, Simones Vertrauen zu missbrauchen. Yannick sieht sich schon als erfolgreichen Personaltrainer, allerdings hat gleich seine erste Kundin andere Pläne mit ihm. Isabelle lässt das Schicksal einer Patientin nicht kalt, und sie überrascht alle mit einer selbstlosen Tat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Merle kann mit Jonas' Hilfe Erik davon abhalten, sich vor Toni gänzlich lächerlich zu machen. Als Erik endlich seinen Rausch ausschläft, gesteht Merle, dass sie sich Sorgen um ihn macht. Erik ist klar, dass er deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Auch wenn Nihat weiß, dass er in Kenia alle Hände voll zu tun haben wird, freut er sich, in Lillys Nähe sein zu können. Dem Abflug steht nichts mehr im Weg, zumindest nicht in seinem Weg. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de