Bei "Rote Rosen" leidet Mona unter den vielen Überstunden im Hotel. Maja behauptet in "Sturm der Liebe", eine Affäre mit Cornelius zu haben. Später verzweifelt Erik in "GZSZ" an seinem Liebeskummer.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona werden die Überstunden im Hotel zu viel, ihre andere Arbeit leidet darunter. Sie erstreitet sich bei Amelie das Recht, ihre Überstunden abzufeiern. Nach dem schönen Erlebnis in der Tanzschule wird Thomas immer stärker bewusst, wie sehr er Tatjana liebt. Vor allem durch die Konfrontation mit seinem Nebenbuhler Paul sieht Thomas sich gezwungen, um Tatjana zu kämpfen. Und tatsächlich hat er Erfolg.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Florian will von Maja wissen, welche Beziehung sie zu Cornelius hat. Als Erik zu dem Gespräch dazukommt, kann Maja nicht zugeben, dass Cornelius ihr Vater ist - und bestätigt stattdessen, dass sie eine Affäre mit ihm hat. André konfrontiert Leentje damit, dass sie keine Chance auf den "Goldenen Schneebesen" hat, wenn sie seine Ratschläge nicht annimmt. Leentje reagiert verletzt und es kommt zum Streit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien ist fest entschlossen, die alte Intimität mit Tobias wiederherzustellen - koste es, was es wolle. Gerade als Easy und Ringo an ihren Qualitäten als Eltern zweifeln, überrascht Julius sie mit einem wirklich rührenden Wunsch.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny muss feststellen, dass sie Finn verprellt hat. Sie will das wieder ins Reine bringen und bekommt dabei ungewollt Schützenhilfe von Justus. Isabelle versucht währenddessen verzweifelt, einen lukrativen Auftrag an Land zu ziehen, und sie will sich dabei auf keinen Fall von den zu leistenden Sozialstunden bremsen lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina bietet Katrin die Stirn: ihr Projekt - ihre Entscheidung. Als sie sich Gerners Rückhalt sicher wähnt, vergibt sie den Auftrag an das junge Start-up. Es läuft gut für Nina, zumindest sieht es so aus. Erik schiebt berührt seine trüben Gedanken an Toni beiseite und lässt sich von Merle mitziehen. Tatsächlich sieht es so aus, als ob Erik seinen Geburtstag genießen kann, aber als Toni ihm nicht gratuliert, fällt er in ein tiefes Loch.