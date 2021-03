Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" erfährt Tatjana die Wahrheit über Paul Tyler. Max bietet Shirin in "Sturm der Liebe" einen Platz in der WG an und bei "Unter uns" ist Bambi kurz davor, Lukes Plan zu durchschauen.

09. März 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Sina ist perplex, als Bambi Luke verdächtigt, ihre Pillen manipuliert zu haben © TVNOW / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tatjana und Mona sind perplex: Paul Tyler ist der Halbbruder von Thomas! Die Jansens haben über 20 Jahre Pauls Existenz als "Fehltritt" verdrängt, während Paul sie als eine Familie ansah, die ihn nie haben wollte. Britta hat die Affäre mit Hendrik beendet und ist spontan in den Urlaub gefahren. Hendrik wird am Telefon abgewimmelt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Rosalie vernachlässigt ihre Beziehung mit Michael und versetzt ihn dauernd, weil sie aufgrund des Wahlkampfes viel um die Ohren hat. Um das wiedergutzumachen, bereitet sie eine romantische Überraschung für ihn vor. Als Max Shirin anbietet, in die WG einzuziehen, zögert sie: Ohne Majas Zustimmung möchte sie nicht mit Florian zusammenziehen. Überraschenderweise hat Maja jedoch nichts dagegen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Sina nach einem Grund für die Unwirksamkeit ihrer Pille sucht, vermutet Bambi, dass Luke dahinterstecken könnte. Wird es ihm gelingen, Lukes Plan zu entlarven? Bei den Vorbereitungen zu Saskias Abschied wird Vivien bewusst, wie sehr sie die körperliche Nähe und Vertrautheit zu Tobias vermisst. Also beschließt sie, Sebastian endgültig aus ihrem Leben zu verbannen und Tobias wieder näherzukommen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny wird von Georg vor eine für sie ziemlich schwierige Entscheidung gestellt: Um das Krankenhaus zu retten, müsste sie sich auf seine Seite schlagen. Christoph und Finn entdecken doch noch eine Möglichkeit, wie sie die Ethik-Kommission davon überzeugen könnten, dass ihre Medikamentenstudie eine Fortführung verdient habe. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren bedauert, Katrin nicht abholen zu können, und hofft, sie später zu Hause zu treffen. Als Katrin von Marens Verletzung erfährt, will sie ihrer Freundin beistehen. Dabei erlebt sie im Krankenhaus eine niederschmetternde Überraschung. Erik und Toni versuchen, ihre Gefühle füreinander herunterzuspielen. Doch während Erik sich ablenkt und auf seine Arbeit konzentriert, lässt Toni sich zu einer peinlichen Aktion hinreißen.