Gunter kann David in "Rote Rosen" den Verlust des Hotels nicht verzeihen. In "Unter uns" will Nika die WG nicht kampflos Benedikt überlassen. Emily hofft bei "GZSZ" wieder auf eine Zukunft mit Philip.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik und vor allem Britta haben ihre Affäre aus Gründen der Vernunft beendet. Doch als Britta begreift, wie sehr ihr privates Umfeld sie für grundsätzlich ungeeignet für Affären hält, will sie es jetzt endlich einmal wissen. David begreift entsetzt das volle Ausmaß der Intrige gegen ihn. Aber er weiß nicht, wie er Gunter seine Demütigung beichten soll. Berechtigt, denn Gunter kann ihm den fahrlässigen Verlust des Hotels nicht verzeihen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie ist mit ihren Jobaussichten unzufrieden und sucht nach neuen Möglichkeiten. Als sie erfährt, dass Christoph sich als Landrat aufstellen lässt, zieht sie diese Möglichkeit auch für sich in Betracht. Michael hält davon jedoch nicht sehr viel. Maja kommt zu spät: Florian hat sich bereits für den Bau der Zufahrtsstraße ausgesprochen. Sie bringt es nun nicht mehr über sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Als sie erfährt, dass er den magischen Baum extra umsetzen lässt, ist sie von diesem Liebesbeweis beschämt und gerührt zugleich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach Jakobs Appell für einen gemeinsamen Neuanfang stellt sich Saskia die Frage, was das Beste für Aaron wäre - eine Zukunft mit Bambi oder mit Jakob, ober gibt es vielleicht noch eine dritte Option? Nika will die WG nicht kampflos Benedikt überlassen. Gut, dass ihr das Schicksal das perfekte Druckmittel in die Hände spielt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu und Justus laden Georg ein, um einen familiären Neuanfang zu wagen. Doch das verläuft nicht so reibungslos wie erhofft. Kim und Ben befürchten, dass Danielas kriminelle Machenschaften sie das Sorgerecht für Nils kosten könnten. Daniela sucht nach einem Ausweg. Christoph erkennt, dass Henry Vanessa sehnlichst vermisst. Er springt trotz seiner verletzten Gefühlen über seinen Schatten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily glaubt, das Eis zwischen Philip und ihr taue langsam. Doch ihre frohe Botschaft an John gerät leider nicht nur an den Falschen, sondern auch in den falschen Hals. Während Lilly den ersten Streit mit Nihat locker nimmt, macht er sich bereits Sorgen. Als er von Sunny den Tipp bekommt, einfach mal einen Gang herunterzuschalten, will Nihat den Ratschlag umsetzen, aber klein zu denken, passt so gar nicht zu Nihat.