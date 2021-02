Das passiert heute in den Soaps

Tatjana sagt in "Rote Rosen" ihr Date mit Thomas ab. In "Sturm der Liebe" will Erik ein Feuer im Wald legen. Bei "GZSZ" beschließt Katrin, Tobias endlich die Wahrheit zu sagen.

17. Februar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Tatjana will nicht, dass Thomas sich Hoffnungen macht und sagt das Date mit ihm ab © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Thomas hat Interesse an Tatjana, auch wenn sie ihm keine Hoffnungen machen will. Fairerweise spricht sie mit Thomas offen darüber und sagt das Date ab. Thomas gibt sich verständnisvoll. Richie Sky meldet sich bei Hannes und lädt ihn überraschend zu einer USA-Tournee ein. Hannes ist ganz aus dem Häuschen und plant schon seine Reise. Aber da hat er die Rechnung ohne die deutsche Gerichtsbarkeit gemacht. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik ist sauer, weil Florian stur bleibt und dem Bau der Zufahrtsstraße nicht zustimmen will. Deshalb willigt er in Arianes Plan ein, Feuer im Wald zu legen, sodass dieser wertlos wird. Doch dabei wird er plötzlich von Florian überrascht. Als Shirin Maja aus einer brenzligen Situation mit Florian hilft, ist Maja ihr zwar dankbar, gibt Shirin aber zu verstehen, dass sie ihr deshalb bestimmt nicht vergeben wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi und Jakob bemühen sich, Saskia ihre Angst um Aaron zu nehmen. Doch Saskia kann vor allem Bambi nicht mehr vertrauen. Vivien will nach der Vergewaltigung das Gefühl für ihren Körper wieder positiv besetzen. Kann sie es aushalten, dass sich Tobias ihr nähert? Ute und Benedikt werden um ein Haar von Till beim Sex erwischt. Benedikt hofft, dass Ute zu ihm zurückkehrt. Doch Ute macht einen anderen Vorschlag. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus und Malu müssen erfahren, dass Malu nie schwanger war. Beide stehen dieser Tatsache ungläubig gegenüber. Ben will sichergehen, dass Isabelle Wort gehalten und das erpresste Geld zurückgegeben hat. Zu seiner Überraschung scheint es wirklich so zu sein. Lucie sieht sich mit der Aufgabe konfrontiert, mit Jenny zusammenarbeiten zu müssen. Das fällt ihr allerdings nicht leicht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin hadert weiter damit, Tobias die Wahrheit zu sagen. Nach einem schönen Tag mit ihm wird ihr aber klar, dass sie ihm ihr Wissen nicht länger vorenthalten darf. Doch die Einsicht kommt zu spät. Dem Vater einer kleinen Patientin sagen zu müssen, dass seine Tochter - entgegen Nazans Versprechen - vielleicht nicht mehr aufwacht, bedrückt Nazan sehr. Nach dem schweren Tag sucht sie Trost im Gebet und erfährt überraschend Beistand von Felix.