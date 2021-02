Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" weiß Bambi nicht, wie es mit ihm und Saskia weitergehen soll. Ina macht bei "Alles was zählt" einen Schritt auf Chiara zu. In "GZSZ" will Nihat an seiner Sexabstinenz festhalten.

16. Februar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Bambi gesteht Sina, dass er nicht weiß, wie es mit Saskia und ihm weitergehen soll. © TVNOW / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute und Till werden einfach nicht schlau aus Benedikts Verhalten. Als Ute ihn zur Rede stellt, muss sie fassungslos feststellen, welchen Plan er in Wahrheit verfolgt. Jakob und Bambi wollen für Saskia und Aaron ein sicheres Zuhause schaffen. Doch wie das aussehen soll, davon haben die beiden recht unterschiedliche Vorstellungen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus macht sich große Sorgen, dass er wie sein eigener Vater werden könnte. Doch Richard verspricht ihm, ihm zur Seite zu stehen und kann ihm so seine Ängste nehmen. Inas Verletzung sitzt tief. Doch sie merkt, wie sehr sich Chiara um einen normalen Umgang mit ihr bemüht und macht ihrerseits einen Schritt auf Chiara zu. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Philip plant seine Zukunft mit Patrizia und ignoriert die Stimmen seiner Geschwister. Patrizia fällt es indessen sehr schwer, mit Johns Verhalten umzugehen. Als sie erfahren, dass Patrizias Weingut freigegeben wurde, reift in Philip eine Idee. Nihat will an seiner Sexabstinenz festhalten, um Klarheit über seine Gefühle zu bekommen. Dagegen findet Lilly es völlig unsinnig, es jetzt langsam angehen zu lassen.