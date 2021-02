Das passiert heute in den Soaps

Mona zweifelt in "Rote Rosen" an ihrer Entscheidung für die Tischlerei. In "Sturm der Liebe" geht Vanessas Knieoperation schief. Daniela wird in "Alles was zählt" mit ihrem erpressten Geld nicht glücklich.

09. Februar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Thomas versucht mit Hilfe seiner Pferdetherapie, Mona Mut zu machen © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mona hadert mit ihrer Lebensentscheidung. Ist die Tischlerei wirklich das, was sie will? Aber Thomas überzeugt sie, dass Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen sollte. Zu Tatjanas Freude wird Mona nicht aufgeben - sie will mit Tatjana gemeinsam die Zukunft erobern. David ist fassungslos, dass Gunter versucht hat, sein Projekt zu manipulieren. Auch wenn Gunter weiß, dass seine Aktion nicht sauber war, ist er überzeugt, dass seine Motive die richtigen sind. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als es Robert tatsächlich gelingt, die Kniespezialistin Olga Petrova für Vanessas OP zu gewinnen, ist Vanessa mit dem Eingriff einverstanden und schöpft neue Hoffnung. Doch die Chirurgin leidet unter einem Alkoholproblem und es kommt zu Komplikationen. Maja will sich von Erik nicht erpressen lassen und sucht nach einem Ausweg. Sie droht ihm, Florian alles zu erzählen, was zu einem Bruch zwischen den beiden Brüdern führen würde. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Saskia, Jakob und Bambi bangen um Aaron. Können Saskias Erste-Hilfe-Maßnahmen ihrem Baby das Leben retten? Als ein Treffen mit ehemaligen Models ansteht, gerät Britta in die Zwickmühle: Wie wird Robert bei ihren Model-Freundinnen ankommen? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela legt mit ihrem Anteil aus den Erpressungen ein Sparbuch für Nils an - sie hat sich allerdings zu früh über ihren Erfolg gefreut. Währenddessen versucht Chiara leider vergeblich, Simone und Deniz umzustimmen, sie doch bei dem Rhein-Ruhr-Cup an den Start gehen zu lassen. Daraufhin macht ihr Marie eine deutliche Ansage. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während John vor Emily sein Handeln rechtfertigt, hat Philip es satt, sich für seine Gefühle für Patrizia ständig erklären zu müssen. Die Fronten verhärten sich. Wenn John den Bruch will, soll er ihn haben! Lilly hat wenig Lust auf verkrampfte Begegnungen mit Nihat und geht ihm aus dem Weg. Dabei geschieht ihr ein Missgeschick: eine Milchladung geht zu Bruch. Also machen sich ausgerechnet Lilly und Nihat auf den Weg, um Nachschub zu holen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de