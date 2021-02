Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" finden Lucy und Joell eine alte Schatzkarte. Aus Frust über ihre Beziehung verlässt Vanessa in "Alles was zählt" Essen. Später hadert Nihat in "GZSZ" mit seiner Beziehungsunfähigkeit.

04. Februar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Während Tuner (M.) und Paul (r.) glauben, dass Nihat (Timur Ülker) sich nie ändern wird, fragt der sich resigniert, warum er so beziehungsunfähig ist © TVNOW / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hannes glaubt, dass Walter einsam ist und einen Mitbewohner sucht, und zieht ohne Argwohn zu Walter auf den Hof. Doch Walter geht es eher um eine kostenlose Arbeitskraft. Amelie setzt alles daran, dass David seine Hotelanteile beleiht. Und tatsächlich geht ihr Plan auf. Gunter ist zutiefst geschockt, sucht nach einer Möglichkeit, das Projekt noch zu verhindern - und ist sogar zu einem Betrug bereit. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Selina organisiert einen gemeinsamen Abend mit Christoph, Maja und Florian. Doch Maja gelingt es nicht, ihren Unmut über Christoph zu verbergen. Joell bietet Alfons an, weiter an der Chronik über den "Fürstenhof", die Hildegard und er begonnen haben, zu arbeiten. Robert gestattet ihm, weitere alte Unterlagen vom Dachboden des "Fürstenhofs" zu holen. In diesen finden Lucy und Joell eine uralte Schatzkarte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute wird von Britta vor Augen geführt, dass eine frische Beziehung von der Leidenschaft lebt. Doch so richtig will sich die bei Ute und Till nicht einstellen ... 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa merkt, dass sie bei Christoph nicht durchkommt. Sie verlässt Essen, um ihm Zeit zum Nachdenken zu geben. Christoph ist ziemlich frustriert und lässt seinen Unmut an Yannick aus. Daniela versucht derweil vergeblich, ihr nächstes Erpressungsopfer zu umgarnen, und gerät darüber mit Isabelle in eine Auseinandersetzung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihat setzt es zu, dass Lilly auf Distanz geht. Als ihn eine Studentin anflirtet, verfällt Nihat in alte Muster. Während Paul und Tuner glauben, dass Nihat sich nie ändern wird, fragt sich Nihat resigniert, warum er so beziehungsunfähig ist. Ausgerechnet Nazan bekommt Felix' ganzen Frust ab. Trotzdem überzeugt sie ihn professionell von alternativen Sparmaßnahmen im Krankenhaus. Felix ist beeindruckt, während jemand die beiden beobachtet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de