Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" kommt Florian hinter Eriks geheime Baupläne. Rosi erfährt in "Alles was zählt", dass Robert und Britta ein Paar sind. Später irritiert Erik Toni bei "GZSZ" durch seine täglichen Blumengrüße.

02. Februar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Florian (l.) stellt Erik aufgebracht zur Rede. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Kaum hat David Gunters Forderung erfüllt und Amelie und Gregor aus dem Golfplatzprojekt geworfen, zieht sein Vater sein Angebot zurück. Er wird den Golfplatz nicht finanzieren, weil David sich privat auf Amelie eingelassen hat. Trotz Tinas Protest ist Ben entschlossen, die Rücken-OP auf sich zu nehmen. Er will diesen Eingriff, denn er kann nicht länger untätig herumsitzen! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Durch Zufall erfährt Florian von der Quelle und Eriks Bauplänen. Wütend stellt er seinen Bruder daraufhin zur Rede und fordert von ihm, das Projekt abzublasen. Vanessa wird wieder von schlimmen Knieschmerzen geplagt und Robert kümmert sich freundschaftlich um sie. Es gelingt ihm, ihr ein Versprechen abzunehmen: Wenn er es schafft, eine Koryphäe für Vanessas Knie-OP zu gewinnen, wird sie sich operieren lassen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Leni ist jetzt endlich bereit, zu ihren Fehlern zu stehen, und sie fasst einen kühnen Plan, der Paco bis ins Mark treffen soll. Rosi ist entsetzt, als sie erfährt, dass Robert und Britta ein Paar sind. Indessen fühlt sich Britta herausgefordert, und sie will unbedingt beweisen, dass Robert mit ihr den Jackpot geknackt hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Die Entschlossenheit von Justus, sich mit seinem Vater auszusprechen, wird auf die Probe gestellt. Daniela und Marian bekommen Skrupel, als sie erkennen, dass Isabelles Erpressungsopfer doch kein kaltblütiger Fremdgänger ist. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner kann Lauras Angebot nicht widerstehen und geht den Deal mit ihr ein. Laura verspricht im Gegenzug, dass Yvonne nichts davon erfährt. Yvonne macht sich zunehmend Sorgen, weil sie ihre Tochter nicht erreicht. Wird Gerner Yvonne die Wahrheit sagen? Eriks Versuche, Toni durch seine täglichen Blumengrüße zu erreichen, werfen Toni immer wieder aufs Neue zurück. Sie macht Erik klar, dass es sinnlos sei. Doch Erik ist nicht bereit aufzugeben.