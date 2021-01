Das passiert heute in den Soaps

Tina kündigt in "Rote Rosen" bei Merle und bei "Sturm der Liebe" steht Vanessas Knie-Operation an. In "Unter uns" macht Conor Nika einen überraschenden Vorschlag.

28. Januar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Nika ist überrumpelt von Conors Plan, mit ihr zusammenzuziehen. © TVNOW / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tina kündigt im Streit bei Merle, was ihre und Bens finanzielle Lage weiter verschlechtert. Walters Angebot, ihnen Geld zu leihen, lehnt Ben aus Stolz ab. Doch als Walter verspricht, Bens Motorräder zu reparieren, nimmt er seine Hilfe an. Ellen ist tief enttäuscht von Lin wegen der Intrige gegen Jens und Mona. Erst als sich Lin zu ihren Fehlern bekennt, können sie sich in Frieden voneinander verabschieden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maja bringt den ohnmächtigen Florian ins Krankenhaus. Erik macht sie für den Unfall verantwortlich und fordert sie auf, seinen Bruder in Ruhe zu lassen. Während Maja eine schlaflose Nacht voller Sorge verbringt, hat Florian einen Liebestraum von Maja. Vanessa hat Angst vor einer Operation und will sich deswegen noch eine zweite ärztliche Meinung einholen. Alfons und Hildegard trösten Vanessa liebevoll und versuchen, sie von einer OP zu überzeugen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Till und Ute organisieren einen Pokerabend, der einen überraschenden Verlauf nimmt. Benedikt klinkt sich auch ein, und Till spielt ein riskantes Spiel, um ihn auf seinen Platz zu verweisen. Sina und Bambi werden von Wehmut eingeholt, als der Scheidungstermin ansteht. Werden sie die Scheidung wirklich durchziehen? Conor möchte mit Nika zusammenziehen. Nika ist wegen ihres Ausrasters beschämt, lässt sich aber verliebt auf seine Idee ein. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Moritz ist sicher, dass Deniz seine Paarlauf-Karrierepläne unterstützt. Er ahnt nicht, dass Deniz selbst ziemlich unter Druck steht. Vanessa bekommt ihr Gefühlschaos in Bezug auf Christoph und Yannick nicht in den Griff, bis Jenny ihr hilfreich zur Seite springt. Ben und Kim glauben, dass sie nach Nils' erstem Tag in der Kita alles unter Kontrolle haben. Die neue Jugendamtsmitarbeiterin sieht das allerdings etwas anders. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias erwischt es kalt, als sich ein Interessent für seine Villa findet. Da er zu seinem Wort steht, will er den Verkauf durchziehen, aber zuvor noch ein paar private Sachen aus der Villa holen. Doch dann holt ihn seine Vergangenheit ein. Lilly ist sich sicher, dass Nihat mit Samira die Alpen glühen lässt. Zwar versucht Sunny, Lilly abzulenken, doch Lilly heult sich bei Emily aus. Am totalen Tiefpunkt angekommen, landet Lilly mit Tino im Bett.