Das passiert heute in den Soaps

Selina findet in "Sturm der Liebe" ein Indiz dafür, dass Erik Arianes Liebhaber ist. In "Unter uns" wird Theo bei einem Einbruch in die Konditorei verletzt. Bei "Alles was zählt" findet Marie endlich die Kraft, zu ihrem Doping zu stehen.

26. Januar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Als Selina Eriks Armbanduhr sieht, glaubt sie zu wissen, dass er Arianes Liebhaber ist. © ARD/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mona kann kaum glauben, dass Jens für sie seine berufliche Chance in Paris fallen lässt. Während sie ihr Glück genießen, versucht die eifersüchtige Lin, einen Keil zwischen Mona und Jens zu treiben. Gunter ist durch die Querelen in der Hotelführung dünnhäutig und gerät aus nichtigem Anlass mit Ellen aneinander - bis sie zufällig ihre gemeinsame Liebe zu Pferden feststellen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Ariane kann zwar verhindern, dass Selina Erik im Bad findet, jedoch entdeckt diese eine auffällige Herrenarmbanduhr, die von der Anwesenheit einer weiteren Person zeugt. Sie vermutet deshalb, dass Ariane einen Liebhaber hat. Da Lucy nicht mehr daran glaubt, ihre Eltern versöhnen zu können, beschließt sie mit Joell wegzugehen. Doch dann meldet sich überraschenderweise ihre Mutter, die ihren Fehler nun doch einsieht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ein Einbruch in der Konditorei stellt Saskia vor Probleme: Theo wurde dabei verletzt, und überdies ist die Elektrik kaputt gegangen. Till versucht derweil, Saskia zu helfen, was ungeahnte Folgen hat. Julius ist verliebt, was für schlechte Leistungen in der Schule sorgt. Zumindest ist Monika dieser Ansicht, die auch augenblicklich daran geht, ihre Annahme zu überprüfen, und dabei Easy vor den Kopf stößt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Eine unerwartete Begegnung berührt Marie zutiefst. Sie findet die Kraft, zu ihrem Doping zu stehen. Doch der BDE sieht den Fall als erledigt an. Malu erkennt, dass sie Justus erst von ihren verwirrenden Gefühlen und dann von ihrer Schwangerschaft erzählen muss. Aber es kommt alles ganz anders. Daniela und Marian erweisen sich als Duo Infernale und verbuchen ihren ersten Erfolg in Sachen Erpressung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Merles Betreuerin bestätigt, dass Merle in der WG bleiben kann, macht Erik reinen Tisch und bricht am nächsten Tag zu Gerner auf. Paul überrascht Emily mit Quality-Pärchen-Time im Hotel. Leider kann Emily sich dort nicht entspannen, aus Sorge, dass Lena ihre Brüder so lange ausquetscht, bis alles ans Licht kommt. Schweren Herzens lässt sie Paul allein im Hotel zurück, dessen Verständnisbereitschaft langsam aufgebraucht ist. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de