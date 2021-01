Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" gaukelt André Werner vor, sein Gedächtnis wieder gefunden zu haben. Saskia sucht bei "Unter uns" nach ihrem verschwundenen Baby. In "Alles was zählt" will Isabelle Finn eine Schwangerschaft vortäuschen.

25. Januar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Saskia muss in Bambis Gegenwart fassungslos feststellen, dass ihr Baby Aaron nicht mehr da ist © TVNOW / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David glaubt, Amelie zu überzeugen, Gregor als Geldgeber für den Golfplatz zu akzeptieren und bemerkt nicht, dass die beiden schon längst unter einer Decke stecken. Mona fragt sich, ob es richtig war, Jens ziehen zu lassen. Es war wohl die falsche Zeit und der falsche Ort für ihre Liebe. Doch plötzlich steht Jens wieder in der Tischlerei: Er liebt Mona und verzichtet ihretwegen auf den Job in Paris. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik und Ariane sind überrumpelt: Robert und Cornelia haben die Heilquelle entdeckt und machen Erik ein Angebot. Um ihren eigenen Plan mit der Quelle anzukurbeln, müssen sie sich nun etwas einfallen lassen. Nachdem André viel Zeit mit seinem Bruder verbracht hat, glaubt er, dass es nun Zeit ist, den zweiten Teil seines Plans zu starten: Er will Werner vorspielen, sich wieder an alles zu erinnern. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina erlebt auf äußerst peinliche Weise, dass Robert und Britta jetzt ein Liebespaar sind. Es fällt ihr jedoch alles andere als leicht, diesen Umstand zu akzeptieren. Derweil sucht Saskia mit Bambis und Jakobs Hilfe nach ihrem Sohn. Die drei finden den Jungen schließlich bei jemandem, der Saskia eine Lektion erteilen wollte. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle beabsichtigt, Finn eine Schwangerschaft vorzutäuschen, um ihn von Malu fernzuhalten. Der Zufall ermöglicht ihr jedoch eine perfidere Form der Rache. Marie beginnt langsam zu realisieren, dass sie auch einen anderen Weg als das Doping hätte einschlagen können. Daniela und Marian wollen einen weiteren Geschäftsmann hinters Licht führen. Doch dabei bleiben Danielas sexy Avancen nicht ohne Folgen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Aus Mitleid bricht Merle in Anwesenheit Tonis eine Lanze für ihren Vater. Da platzt Erik endlich mit der Wahrheit raus. Aufgewühlt gesteht er seine Ängste, womöglich wieder ins Gefängnis und Merle allein zurücklassen zu müssen. Während John von Philips Ansage total genervt ist, macht Emily Patrizia für das Zerwürfnis verantwortlich. Patrizia leidet unter der verfahrenen Situation und freut sich umso mehr, ihre Tochter Lena wiederzusehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de