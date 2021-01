Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" spielt Luke mit dem Gedanken, eine Kampfsportschule zu eröffnen. Finn macht sich in "Alles was zählt" auf die Suche nach Malu. Bei "GZSZ" verspricht Yvonne Felix, die Hintergründe der Entführung zu verschweigen.

15. Januar 2021 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Yvonne ist alles andere als begeistert, dass sie vor Felix zu Kreuze kriechen muss. © TVNOW / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Luke wird durch seine Freunde auf die Idee gebracht, eine Kampfsportschule zu eröffnen. Für die Realisierung dieses Projekts braucht er allerdings eine Menge Geld auf einmal, das er nicht hat. Saskia findet einen Ring und befürchtet, dass Bambi sich mit ihr verloben will. Doch der Ring macht sie auf andere Weise glücklich. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Finn von Malus Verschwinden erfährt, lässt ihm das keine Ruhe. Einer Eingebung folgend, macht er sich auf die Suche. Vanessa versucht, mit Yannick abzuschließen, denn sie will Christoph auf keinen Fall verlieren. Doch Yannick ist nicht bereit, so schnell aufzugeben. Kim erkennt, dass Danielas Vertretung zu dem Missverständnis mit Ben geführt hat. Und es gibt noch einen Grund, warum Ben so emotional reagiert. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Auf Felix' Aufforderung hin erinnert Gerner Yvonne daran, dass die Hintergründe der Entführung geheim bleiben müssen. Zähneknirschend versichert sie Felix ihr Schweigen, macht ihm aber deutlich, dass er in ihren Augen Gift für Laura ist. Auch wenn Philip Emilys Vorwürfe barsch zurückweist, lassen sie ihn nicht unberührt. Ist er für Patrizia nur ein Zeitvertreib? Als er sie darauf anspricht, fühlt er sich bestätigt und fällt eine Entscheidung.