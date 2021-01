In "Sturm der Liebe" behauptet Ariane vor Selina, ihre Rache gegen Christoph aufgeben zu wollen. Richard versucht bei "Unter uns", Monika aus dem Weg zu gehen. In "GZSZ" sabotiert Laura Moritz an dessen ersten Arbeitstag.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jens und Ellen nehmen den plötzlichen Familiensinn von Lin zunächst mit Humor. Doch dann gesteht Lin ihnen, dass sie in Lüneburg wohnen und die alte Familie Reichard aufleben lassen möchte. Nach dem ersten Schock über den Verkauf der väterlichen Werkstatt geht Mona in die Offensive. Zusammen mit Tatjana will sie für diese Immobilie am Salzmarkt kämpfen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane gibt vor, ihre Rachepläne aufzugeben und sich zu ändern. Sie erklärt Selina, dass sie ihre Anzeige gegen Christoph zurückgezogen und sich außerdem einen Therapeuten gesucht hat. Doch insgeheim verfolgt sie bereits einen neuen teuflischen Plan. Amelie ist skeptisch: Max flirtet offensichtlich mit Jil, einem attraktiven Hotelgast, die ihn dann auch noch zu ihrer Geburtstagsparty einlädt. Will Max wirklich Ärger mit den Chefs riskieren und zusagen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Evas Kündigung der Wohnung wirft die WG aus der Bahn. Tobias versucht zu retten, was zu retten ist. Doch er hat nicht mit Evas Skrupellosigkeit gerechnet. Als Luke in der Not als Babysitter für Amelie einspringt, befürchtet Bambi, dass Luke ihm das Revier streitig machen könnte. Während Robert versucht, Monika aus dem Weg zu gehen, schiebt Britta ihre Eifersucht weiter von sich. Bis sie erfährt, dass Robert und Monika Sex hatten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu und Finn sind weiterhin bemüht, ihre Emotionen füreinander zu unterdrücken. Doch bei einem unverhofften Essen drohen sich die Gefühle Bahn zu brechen. Richard plant, Ben und Kim zu überraschen, und bekommt unerwartet Hilfe von Daniela, doch leider droht die Aktion schiefzugehen. Nachdem Vanessa Yannick während einer Panikattacke beigestanden hat, wird es für ihn Zeit, die Konsequenzen zu ziehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Moritz sich an seinem ersten Arbeitstag darum bemüht, bei seiner Ausbilderin Nina einen guten Eindruck zu hinterlassen, kann Laura es aus purer Rachsucht nicht lassen, an seinem Stuhl zu sägen. Nihat und Lilly genießen ihr Zusammensein. Als sie von Jonas ertappt werden, beeilen sich die beiden sogleich zu betonen, dass sie nichts weiter als gute Freunde sind. Kurz darauf hat Nihat jedoch einen intellektuellen Magic Moment.