In "Rote Rosen" ist Mona schwer irritiert darüber, dass Jens verheiratet ist. Chiara droht bei "Unter uns", Marie auffliegen zu lassen. In "GZSZ" versichert Felix Laura erneut seine Liebe.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona ist schwer irritiert, dass Jens verheiratet ist und sie nichts davon wusste. Jens versichert ihr, dass die Ehe nur noch auf dem Papier existiert, aber Mona ist nach ihren schlechten Erfahrungen mit Andreas vorsichtig. Sie verlangt von Jens absolute Ehrlichkeit: Wie steht er zu Lin? Im Machtspiel mit Amelie kann David einen Punkt landen: Für die Juwelenbörse bekommt er von Simons Vater zwei Fabergé-Eier.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik fädelt geschickt einen Wettkampf mit Werner ein: Bei einem Schachspiel soll sich entscheiden, wer das Waldstück bekommt. Erik schlägt sich gut und scheint zu gewinnen, bis plötzlich Ariane auftaucht. Rosalie versucht alles, um von Michael aus der Wohnung geworfen zu werden: Sie wäscht absichtlich bunte und weiße Wäsche zusammen, sodass sich Michaels Arztkittel verfärbt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach dem geglückten Adoptionsgespräch überrascht Maja Ute und Till damit, dass sie Till als Papa "adoptiert". Till stellt sich die Frage, was Majas Beschluss für seine Beziehung zu Ute bedeuten könnte. Leni ist alarmiert, als Paco ihr erklärt, hinter ihr Geheimnis gekommen zu sein. Wie wird Paco darauf reagieren, dass sie in Jakob verliebt ist?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus will Georgs Krankheit eigentlich nicht gegen ihn verwenden, doch dann mischt sich Georg erneut übergriffig in Justus' Leben ein. Marie möchte sich bei Moritz für den Versuch entschuldigen, ihn küssen zu wollen. Chiara droht, Marie Lucie gegenüber auffliegen zu lassen. Yannick erkennt, dass er in der Nacht überreagiert hat. Doch er ist weiterhin der Meinung, mit seinem Problem ohne Hilfe klarkommen zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach dem Streit mit Laura trifft Felix auf Nazan, die ihm anbietet, dass er sich bei ihr melden kann, falls er mal reden möchte. Felix geht zurück zu Laura und versichert ihr seine Liebe. Obwohl Emily krank ist, will sie neue Teamfotos machen. Sunny schlägt vor, Merle mit auf die Website zu nehmen. Emily gefällt jedoch Merles Erscheinungsbild nicht, und sie stylt sie vom Krankenbett aus um. Während Emily begeistert ist, fühlt Merle sich unwohl.