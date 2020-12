Das passiert heute in den Soaps

Britta gesteht Robert in "Unter uns" ihre Gefühle. Bei "Alles was zählt" plant Isabelle einen Neuanfang in München. In "GZSZ" setzt Nils Moritz wegen der Geldschulden unter Druck.

17. Dezember 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Britta (Tabea Heynig, l.) wird nachdenklich, als ihr im Gespräch mit Ute (Isabell Hertel) klar wird, dass sie dabei ist, Robert zu verlieren. © TVNOW / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nachdem am Auto der Wohngemeinschaft die Reifen zerstochen worden sind, sind sich Easy und Ringo ziemlich sicher, dass Timo dahinterstecken muss. Entsetzt müssen sie jedoch feststellen, dass der Täter doch jemand anderer war. Die Kondompanne mit Luke stellt Sina vor die Frage, wie sie künftig verhüten will. Medizinisch ist die Lösung einfach, doch da gibt es durchaus noch eine emotionale Komponente. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle beschließt, ihr Leben in Essen hinter sich zu lassen und in München neu anzufangen. Doch dann bittet Finn sie zu bleiben. Vanessa konnte ihren Streit mit Christoph nicht beilegen, und dann macht Yannick ihr auch noch Vorwürfe, ihn gegen seinen Willen operiert zu haben. Deniz ist immer noch strikt gegen die Umstellung auf den Paarlauf, und ein erstes Training scheint seine Ansicht zu bestätigen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Die Geschehnisse haben Rosa zum Nachdenken gebracht, und Felix ist überfordert, als sie sich ihm ungewohnt mütterlich nähert. Als Felix in der Nacht allein zu tief ins Whiskey-Glas schaut, hat das fatale Folgen. Obwohl Nihat immer noch bei der Polizei unter Verdacht steht, ignoriert Moritz sein schlechtes Gewissen. Doch die Schlinge um seinen Hals zieht sich zusammen, als Nils ihn unter Druck setzt, seine Schulden zu begleichen.