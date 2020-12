David steht in "Rote Rosen" vor einer Zusammenarbeit mit Carla. Eva erhält bei "Unter uns" eine mysteriöse Einladung. In "GZSZ" kann Laura Moritz davon überzeugen, Berlin zu verlassen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla macht David und Amelie den Vorschlag einer Kooperation zwischen dem Hotel und dem "Carlas" für die Teilnehmer ihrer Kochkurse. Amelie ist das zu unspektakulär, sie schanzt David die Sache zu. David ist genervt. Doch Ellen gibt ihm einen erfolgversprechenden Tipp. Merle leiht sich Jens' Ultraleichtflugzeug, doch als starke Seitenwinde das kleine Flugzeug durchschütteln, dreht sie um. Die Freundschaft der beiden vertieft sich. Merle rät Jens, an Mona dranzubleiben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie will Michaels Eifersucht weiterhin anstacheln und setzt ihren Flirt mit Max fort. Bei einem Brunch werden die beiden von Kommissar Meyser überrascht: Er nimmt Rosalie wegen Verdachts auf Entführung von Tim fest, da ein registrierter Schein aus dem Lösegeld in ihrem Café aufgetaucht ist! Maja fragt sich, ob an Christophs Verdächtigungen gegen Ariane etwas dran ist. Deshalb startet sie einen kleinen Testballon, den Ariane souverän platzen lässt und so auch Majas Misstrauen zerstreuen kann.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva bekommt eine Einladung zu einer exklusiven Veranstaltung. Sie weiß weder von wem noch, um was genau es sich handelt. Wird sie sich darauf einlassen? Leni erfährt von Saskia, wie sie Jakob kennengelernt hat und kommt auf eine Idee, wie sie Jakobs Aufmerksamkeit erregen könnte. Julius begeht in seiner Wut eine Dummheit, aber Easy und Ringo sind für ihn da und tun alles, um ihn vor den Folgen seiner Kurzschlusshandlung zu bewahren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn besteht darauf, dass bei Georgs Teilnahme an der Studie alles den Regeln entspricht - aber er erlebt seinen Vater überraschend schwach. Lucie glaubt erleichtert, dass Yannick seinen Einsatz wirklich gut überstanden hat - da bricht er zu ihrem großen Schrecken vor ihr zusammen. Als Marian seine ausgedruckten gefälschten Etiketten nicht mehr auffinden kann, befürchtet er, vor Ben und Deniz aufzufliegen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle bewirbt sich bei Emily. Die ist zunächst skeptisch, doch sollte Merle es schaffen, ihren Webshop umzuprogrammieren, bekommt sie den Job. Merle macht sich an die Arbeit, muss aber feststellen, dass sie hoch gepokert hat. Laura kann Moritz davon überzeugen, Berlin zu verlassen. Dann hätte sie die Liebe ihrer Mutter für sich. Sie hat aber nicht damit gerechnet, dass Moritz sich von Yvonne verabschieden will. Die Folgen sind weitreichend.