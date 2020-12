Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" stellen Christoph und Franzi fest, dass Tim noch immer festgehalten wird. Julius schwänzt bei "Unter uns" die Schule. In "Alles was zählt" sieht Richard ein, dass er die Eissparte aufgeben muss.

07. Dezember 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

TVNOW / Kai Schulz "Alles was zählt": Richard (l.) sieht im Gespräch mit Justus ein, dass er Simone das Ende der Eissparte verkünden muss

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon muss zu einer Prüfung antreten, um nicht von der Uni zu fliegen. Die Aussicht auf ein romantisches Dinner mit Ellen, sollte er wirklich bestehen, beflügelt ihn. Britta und Hendrik geraten in Streit, gerade als Lilly und Joe sich versöhnen. Es kostet beide einiges an Überwindung, dem Beispiel ihrer Kinder zu folgen und ihre Auseinandersetzung beizulegen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph und Franzi müssen entsetzt feststellen, dass Tim weiter festgehalten wird. Daraufhin beschließt Christoph, die Polizei einzuschalten. Michael und Max lernen sich näher kennen und entdecken ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Mountainbiken. Umso weniger gefällt es Michael, dass wenig später ausgerechnet Max als Rosalies neuer Flirt an seinem Frühstückstisch sitzt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy und Ringo haben ein neues Problem: Julius schwänzt die Schule! Wie sollen sie herausbekommen, was hinter Julius' Verhalten steckt? Der Junge redet ja nicht mit ihnen. Robert begreift, dass hinter Monikas Einladung zum Essen ein echtes Date steckt. Ein selbstkritischer Blick in den Spiegel veranlasst ihn zu einer drastischen Maßnahme. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Während Simone neuen Kampfgeist entwickelt, sieht Richard im Gespräch mit Justus ein, dass sie das Eis abstoßen müssen, um "InkaKraft!" zu retten. Als Vanessa erfährt, dass Christoph darüber nachdenkt, zwei Monate nach Taiwan zu reisen, geraten die beiden ein weiteres Mal in Streit. Marian beschleicht das Gefühl, dass Daniela mehr als eine ungezwungene Affäre mit ihm will. Er stellt sie daraufhin zur Rede. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly ist entschlossen, Nihat zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Sie rekonstruieren in mühsamer Kleinarbeit den Partyablauf, um die Hehler zu finden. Doch Lillys Erschöpfung fordert ihren Tribut. Um Felix davon abzubringen, ihn anzuzeigen, macht Gerner ihm ein Angebot. Schweren Herzens geht er zu Katrin und bittet sie um Hilfe. Sie zögert, sagt aber schließlich doch zu, Gerner zu helfen. Ernüchtert fügen sich die beiden in ihr Schicksal.