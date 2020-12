Das passiert heute in den Soaps

Bei "Sturm der Liebe" erlebt Tim eine böse Überraschung. Jakob ertappt Bambi in "Unter uns" bei einem Betrugsversuch und Marian hadert in "Alles was zählt" mit seinen Gefühlen für Daniela.

02. Dezember 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

TVNOW / Stefan Behrens "Unter uns": Bambis (r.) Versuch, einen Einbruch in seiner Werkstatt zu fingieren, fliegt vor Jakob auf

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tina muss auf Walters Hilfe zurückgreifen, als sie ein Klempnerproblem hat. Dabei erfährt sie, dass Walter Geburtstag hat, von seinen Kindern aber nur mit einer unpersönlichen E-Card bedacht wird. Notgedrungen warten Mona und Tatjana im Krankenhaus gemeinsam auf Neuigkeiten über Andreas Zustand, bis Britta Entwarnung gibt. Der Konkurrenzkampf der Frauen spitzt sich zu. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph erkennt beim Aufeinandertreffen mit Maja, dass sie ihn nicht so einfach als neuen Mann an Selinas Seite akzeptieren wird. Um Selina nicht zu entmutigen, die hofft, dass die beiden sich bald näher kennenlernen, erzählt Christoph ihr allerdings nichts davon. Nach einem Telefonat mit Franzi macht sich Tim auf den Weg zum See, um sich dort mit ihr zu treffen. Aber es ist nicht Franzi, die ihn dort erwartet. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi erwägt wegen der geklauten Felgen, einen Versicherungsbetrug zu begehen, bis ausgerechnet Jakob ihm seine Verantwortung vor Augen führt. Till und Ute machen vor der Familienrichterin einen guten Eindruck. Doch dann bringt sich Till mit einer unbedachten Aktion selbst in die Bredouille. Als Luke angeschossen wird, muss er sich einer peinlichen Notoperation von Sina unterziehen. So kommt Sina doch noch zu ihrem Spaß. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nachdem der BDE wegen Maries positivem Dopingtest den ganzen Steinkamp-Kader gesperrt hat, lässt Simone nichts unversucht. Malu bekommt Besuch von einer alten Freundin. Die glaubt Malu nicht, dass Justus ihr Traummann ist, und konfrontiert sie mit ihren Gefühlen für Finn. Marian muss Trinkhalle und Kneipe schmeißen. Als Daniela sich helfend einmischt, muss er Farbe bekennen - will er sie weiter in seinem Leben haben? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz hält im Vereinsheim die Stellung. Dann kreuzt dort die Polizei wegen Ruhestörung auf und kommt Moritz' Hehlerware gefährlich nahe. Als die Beamten die Uhren entdecken, ist es jedoch nicht Moritz, auf den der Verdacht fällt. Merle versucht, ihr Gefühlschaos wegen Jonas mit Alkohol zu betäuben, bis sie nach ihrer Party kaum den Weg nach Hause schafft. Jonas findet sie im desolaten Zustand und zögert nicht, ihr zu helfen.