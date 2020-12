Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" erfährt Erik von Arianes Racheplan. Marian genießt bei "Alles was zählt" seine lockere Affäre mit Daniela. Später knistert es in "GZSZ" wieder zwischen Lilly und Nihat.

01. Dezember 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

ARD/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Erik macht eine beunruhigende Entdeckung

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tatjana erlaubt dem "obdachlosen" Andreas, nachts in ihr Bett zurückzukehren. Ihm gelingt es mit Mühe, dieses vor Mona zu verheimlichen. Doch der stressige Spagat zwischen den beiden Frauen fordert seinen Preis. Hendrik macht Britta deutlich, dass er Elternvertreterinnen für geltungssüchtige Supermuttis hält. Entsprechend perplex reagiert sie, als Hendrik selbst als Elternvertreter kandidiert. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Eriks Insolvenzprobleme ihn erneut einholen, lenkt er sich mit einem Date mit Ariane ab. Als er mitbekommt, dass sie einen Standort auf ihr Handy geschickt bekommt, beschließt er kurzerhand diesen aufzusuchen. Dort macht er eine aufschlussreiche Entdeckung. Rosalie ist überzeugt davon, dass sie sich ihre Gefühle für Michael nur eingeredet hat, weil sie Angst vor dem Alleinsein hatte. Sie will mit ihm nur noch befreundet sein. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute und Till finden sich im Familienstress wieder. Just als sie sich über die Arbeitsaufteilung streiten, steht das Familiengericht vor der Tür. Weil Sinas Freizeit unter ihren vielen Verpflichtungen leidet, verschafft Luke ihr eine kurze Auszeit. Doch an Entspannung ist kaum zu denken. Um Jakobs Interesse zu wecken, überarbeitet Leni zusammen mit Nika ihr Social-Media-Profil. Doch dabei geht leider etwas schief. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone blickt zuversichtlich in die Zukunft des Eislauf-Kaders, bis dann ein Anruf vom BDE alles verändert. Justus befürchtet, die Chance auf Astrids Unterstützung verpasst zu haben. Als Astrid jedoch von Georg unter Druck gesetzt wird, wechselt sie die Seiten. Marian genießt seine lockere Affäre mit Daniela. Das ändert sich allerdings schlagartig, als er merkt, dass sie versucht, ihn von Kim fernzuhalten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Jonas doch auf Merles Party auftaucht, hört er mit, dass er ihr scheinbar gestohlen bleiben kann. Unbemerkt zieht er sich zurück und lässt sein Geschenk da. Merle findet es. Berührt von der Geste, will sie sich bei Jonas bedanken, doch er ist nicht allein. Als Lilly zurück in Berlin ist, knistert es wieder zwischen ihr und Nihat. Aus schlechtem Gewissen gegenüber Tuner beschließen sie, die Finger voneinander zu lassen - doch vergeblich.