Bei "Sturm der Liebe" verliert Franzi nach einem Sturz das Bewusstsein. Vivien konfrontiert Robert in "Unter uns" mit einem schweren Verdacht. In "GZSZ" bewirbt sich Patrizia bei W&L als Pressereferentin.

"Unter uns": Vivien konfrontiert Tobias schweren Herzens mit dem Verdacht, dass er in der Partynacht Sex mit ihr hatte

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David kann Gunters Frust über den Verlust des Hotels nur schwer ertragen und bereut, dass er Amelies Geständnis gelöscht hat. Ellen beschließt, ihm zu helfen und schafft es, Amelies gelöschtes Geständnis wiederherzustellen. Walter will, dass Anton seine Tiere vermarktet, denn langsam geht das Geld für Futter aus. Thomas will Jill beeindrucken, leitet aber Jills Bitte, sich um ein angefahrenes Reh zu kümmern, an Gunter weiter.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Kurz vor dem Polo-Turnier findet Franzi bei einem Spaziergang das verlorene Amulett. Als sie zum Spielfeld eilt, um Tim den Glücksbringer noch vor Anpfiff zu geben, stürzt sie gefährlich und verliert das Bewusstsein. Werner und Robert können es nicht fassen. Wie hat Ariane es geschafft, den Lügendetektortest erfolgreich zu überstehen? Oder hat sie ihren Exmann etwa doch nicht umgebracht?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Vivien von verstörenden Erinnerungen an die Partynacht heimgesucht wird, beschleicht sie ein schrecklicher Verdacht. Jakob will Saskia die Traumwiege für ihren Sohn besorgen. Dumm ist nur, dass die Wiege nicht allein Saskias Traum ist. Britta muss sich eingestehen, dass sie eifersüchtig ist, als Monika Interesse an Robert zeigt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie fühlt sich in die Ecke gedrängt und von allen und jedem alleingelassen. Sie erkennt, dass sie alles Erdenkliche tun muss, um nicht als die Schuldige dazustehen, sonst wäre ihre Karriere mit ziemlicher Sicherheit am Ende. Währenddessen sucht Kim verzweifelt nach Betreuungsmöglichkeit für Nils. Daniela kommt für sie auf keinen Fall infrage. Das scheint Daniela schließlich auch selbst zu bestätigen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Patrizia will ihr Leben wieder in die Hand nehmen und sucht einen Job. Als sie erfährt, dass bei W&L die Stelle einer Pressereferentin frei ist, bewirbt sie sich. Doch Katrin erteilt ihr eine demütigende Absage. Nach einem weiteren erfolgreichen Hehler-Deal will Moritz sich und seinen Erfolg feiern und nutzt die Chance, als Gerner und Yvonne über Nacht wegfahren, um eine fette Party zu schmeißen. Bester Laune lässt er es krachen.