Das passiert heute in den Soaps

Thomas flüchtet in "Rote Rosen" aus dem Krankenhaus. Bei "Unter uns" steht Tills und Utes Zweckhochzeit an. Kim hofft in "Alles was zählt", dass Daniela Essen bald wieder verlässt.

13. November 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

ARD/Nicole Manthey "Rote Rosen": Gerade will Jens (r.) Mona die Wahrheit sagen, doch dann braucht Thomas seine Hilfe

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Thomas wacht im Krankenhaus aus seiner Betäubung auf und halluziniert. Als Sara kurz sein Zimmer verlassen hat, verschwindet er unbemerkt aus dem Krankenhaus. Simons Professor gefällt die Hausarbeit (die Ellen für ihn geschrieben hat) so gut, dass er ihn mit einem Artikel für eine Fachzeitschrift beauftragt. Simon umschmeichelt Ellen, auch den für ihn zu schreiben, aber sie lehnt ab und mokiert sich über seinen mangelnden Ehrgeiz. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Während der Vorbereitung für den Wettbewerb bemerkt Alfons, dass eine seiner Schwächen abgefragt wird: das Buchungssystem. Um bei dem Wettbewerb eine Chance zu haben, muss er ein Update des Systems vornehmen. Werner erhält endlich ein vermeintliches Lebenszeichen von André: Eine Karte aus Holland, in der André scheinbar versichert, dass es ihm gut geht und Michael und er sich keine Sorgen um ihn machen müssen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tills und Utes Zweckhochzeit steht bevor. Dankbar für Utes Freundschaftsdienst, kämpft Till gegen seine Gefühle für sie an - vergeblich. Easy ist besorgt, als Julius mit einer Verletzung aus der Schule kommt. Während Ringo Julius' harmlose Erklärung glaubt, ist Easy weiterhin beunruhigt - mit Recht? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone blickt optimistisch in die Zukunft und plant die Vermarktung des Kaders. Doch die Ergebnisse der Doping-Kontrolle verändern alles. Kim hofft, dass Daniela Essen bald wieder verlässt. Doch die möchte noch länger in der Stadt bleiben. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik erfährt, dass W&L einen Security-Mann braucht. Kurz entschlossen bewirbt er sich und lässt sich von Nazan gesundschreiben. Dumm nur, dass er mit seinem Aktivismus ausgerechnet Tonis Argwohn weckt. Felix hat Sorge um seine Mutter, weshalb Laura Vorkehrungen trifft, um Rosa zu einem Arzt zu bringen. Dabei stellt sich heraus, dass sie ihre Herzprobleme nur vorgetäuscht hat. Felix ist entschlossen, ihren Plan durchzuziehen.